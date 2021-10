Idealni komadi za ovu jesenju sezonu: Iz Italije, s ljubavlju!

Predstavljamo vam najnovije italijanske modele za ovu jesen/zima sezonu. Utoplite se, na trendi način.

Iako smo možda dosad navikli da tokom jeseni i zime biramo neutralnije nijanse, ove godine svetski stilisti imaju sasvim novu zamisao. Naime, jarke boje, upečatljivi komadi, neobične kreacije… Sve to je ove jesenje i zimske sezone i više nego poželjno. Ove sezone to je must have!

Upravo zato, po uzoru na najnovije svetske trendove, butik „ Fashion Paradise “ donosi nam najbolje iz prestonice mode- Italije. Pa da ne dužimo više, krenite s nama u ovu modnu avanturu. Vežite se, polećemo!

Sezona jesen/zima 2021. na italijanski način

Dašak leta

Letos smo pisali o tome kako su pletene torbe, po uzoru na mornarske čvorov, veliki hit. Iako se leto, čini se, odavno završilo, ovakve tašne su i dalje u modi i to s razlogom. Neobičnim dizajnom će osvežiti svaki izgled i učiniti ga jedinstvenim.



Usudite se da budete drugačiji

Iako smo navikli da u hladnijim mesecima nosimo zagasitije tonove, zašto ove sezone ne biste izašli iz svoje zone komfora? Crvene nijanse su vanvremenske o bilo kojem odevnom komadu da se radi. A kada su pitanju jakne, na veoma jednostavan način se postiže šik izgled.

Crno-bela ljubav

Ukoliko pak više volite klasičniji izgled, ove sezone preporučuju se duge jakne s krzom prošarane neobičnim detaljima za malo moderniju verziju klasike.



Leopard print

Animal print, a naročito dezen koji oponaša šare leoparda, uvek je u modi. Dovoljan je samo jedan detalj s odevne kombinacije da u potpunosti transformišete ceo izgled.

Moderno, a udobno

Većini nas prva asocijacija na jesen jeste obuća. A najbolje je kada može da se iskobinuje sve- udobnost, praktičnost i najnoviji trendovi. Ukoliko ne volite cipele na potpeticu, izaberite duboke cipele s ravnim, udobnim džonom, a dovoljno debelim, da vam ne bude hladno.

Malo drugačije „oksfordice“

Čuvene „oksfordice", čini se, nikada neće izaći iz mode. A na našu sreću danas, pored klasičnih, postoji pregršt varijacija na temu. Naš predlog: malo viša platforma i lanci, koji su ove godine takođe veoma popularan modni dodatak.

Plava jesen i zima

Plava boja nikako nije rezervisana samo za leto, a ove sezone, i te kako su popularne plave torbe s kraćim kaiševima, nešto nalik na torbe 90-ih godina. Svakako, moda se stalno vraća pa neka ova jesen i zima odišu nostalgijom.

Jesenje boje

Kada nije tmurna i kišovita, jesen zaista može da nas inspiriše svim tim nijansama kojima boji prirodu. A upravo se svi ti tonovi i preporučuju kada su asesoari u pitanju.

Butik „Fashion Paradise" se nalazi u prodajnim objektima „TC Mercator"u Novom Sadu, kao i u Mercator centru Beograd" na Novom Beogradu