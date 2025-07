Da li ovog meseca sreća dolazi u vaše ruke? Evo šta kaže romski horoskop za jul 2025.

Romski horoskop za jul 2025. otkriva šta čeka svaki od 12 znakova

Putir

(21. januar - 19. februar)

Romski horoskop za jul 2025. će vam ispuniti šolju do vrha! Prvih deset dana u mesecu doneće neočekivani poklon ili znak pažnje od voljene osobe. Od 12. do 18. jula, vaš kreativni dar će se manifestovati - možda ponuda za saradnju. Posle 20. jula čuvajte se spontanog trošenja para.

Štit

(20. februar - 20. mart)

Jul će podići veo tajni! U prvih sedam dana imaćete važno otkriće - možda će se otkriti nečija obmana ili gorka tajna. Oko 15. jula budite na oprezu - pokušaće da vas uvuku u sumnjivu avanturu. Posle 20. jula pojaviće se neočekivana prilika za dodatni posao - verujte svojim predosećajima, savetuje romski horoskop za jul 2025.

Bodež

(21. mart - 20. april)

Romski horoskop za jul 2025. predviđa da će vam ovaj mesec izoštriti odlučnost. Tokom vatrenih dana (20-22. jul) sudbina će vam pružiti neočekivanu šansu - budite spremni na trenutnu reakciju. Budite posebno oprezni 10-13. jula - pokušaće da vas uvuku u opasnu igru. Finansijski uspeh će doći kroz nekonvencionalno rešenje posle 25. jula - možda neočekivanu ponudu ili nalaz.

Romski horoskop za jul 2025. donosi

Venac

(21. april - 20. maj)

Prema romskom horoskopu za jul 2025, jul će vam isplesti venac od sunčevih zraka! Tokom vatrenih vrhunskih dana (20-22. jul), sudbina će vam pokloniti neočekivani poklon - možda prijatno iznenađenje od voljene osobe ili neočekivanu radost. Međutim, budite strpljivi 7-11. jula - moguća su mala neslaganja sa rođacima. Finansijska sreća će sijati od 16. do 19. jula - posebno poslušajte savete starijih članova porodice.

Svećnjak

(21. maj - 20. jun)

Jul će obasjati vaš život novim perspektivama! Tokom vatrenih dana (20-22. jul) imaćete važan uvid - odgovor će doći kroz reči kooje ćete slučajno čutii. Ali od 12. do 14. jula kontrolišite svoje emocije - mogući su izlivi besa. Finansijsko prosvetljenje će doći od 19. do 21. jula - pokažite inicijativu u kreativnim projektima. Bolje je odložiti velike kupovine do avgusta, predviđa romski horoskop za jul 2025.

Točak

(21. jun - 21. jul)

Prema romskom horoskopu za jul 2025, ovaj mesec će vam okretati točak sudbine vrtoglavom brzinom! Od 8. do 13. očekujte neočekivani obrt - možda iznenadnu ponudu za saradnju ili spontano putovanje. U vezama budite fleksibilni od 18. do 21. jula - preterana direktnost može stvoriti probleme. Finansijski uspeh će doći kroz dinamične projekte posle 22. jula - posebno su povoljni poslovi vezani za tehnologiju ili logistiku.

Zvezda

(22. jul – 22. avgust)

Jul će vašu zvezdu učiniti zvezdom vodiljom! Od 6. do 10. očekujte neočekivano priznanje - možda će vas važni ljudi primetiti ili će se manifestovati skriveni talenti. Budite posebno pažljivi od 15. do 17. jula - sudbina će vam poslati znak kroz slučajnu frazu ili san. Novac će doći kroz inspiraciju posle 20. jula - slobodno ponudite svoje kreativne ideje, čak i ako deluju neobično, predviđa romski horoskop za jul 2025.

Zvono

(23. avgust – 22. septembar)

Jul će vam doneti snažne energetske promene! Od 5. do 10. jula očekujte važnu poruku - budite spremni na neočekivane obrte koji mogu da poremete vaše planove. Oko 18. jula budite posebno pažljivi - uhvatićete ono što je skriveno od drugih. To može biti ključ novih mogućnosti. Finansijski uspeh će doći posle 22. jula - sreća će biti na vašoj strani u pregovorima i poslovnim kontaktima. Nemojte se stideti da izrazite svoje ideje, predviđa romski horoskop za jul 2025.

Novčić

(23. septembar – 22. oktobar)

Jul će vam ispuniti novčanik zvonkim srebrom! Od 7. do 12. očekujte finansijsko iznenađenje - neočekivani bonus ili vraćanje starog duga. Oko 16. jula budite oprezni - mogući su skriveni uslovi u ugovorima. Vrhunac vaše novčane sreće doći će posle 20. jula - idealno vreme za ulaganje u nekretnine ili porodični posao. Ali zapamtite: emotivne kupovine će doneti razočaranje, kaže romski horoskop za jul 2025.

Dugački bodež

(23. oktobar – 21. novembar)

Prema romskom horoskopu za jul 2025, jul će kaliti vašu čeličnu volju! Od 6. do 10. bićete testirani na snagu - sudbina će izazvati vaše principe. Oko 15. jula budite na oprezu - pokušaće da vas uvuku u opasnu avanturu pod maskom pomoći. Prodor novca će se dogoditi posle 22. jula - ali samo kroz hladnu računicu. Rizik je opravdan samo uz pažljivu analizu.

Romski horoskop za jul 2025. za ove znakove

Sekira

(22. novembar – 21. decembar)

Jul će od vas zahtevati gvozdenu odlučnost! Od 5. do 9. očekuje vas sudbonosni prodor - smelo sečenje sa ramena u karijernim pitanjima. Oko 14. jula budite oprezni - preterana oštrina će izazvati nepotrebne sukobe. Finansijska sreća će doći kroz smele odluke posle 20. jula - ali izbegavajte kockanje, savetuje romski horoskop za jul 2025.

Potkovica

(22. decembar – 20. januar)

Jul će vas obasuti zlatom sreće! Od 5. do 10. očekujte neočekivanu finansijsku radost - možda nasledstvo ili dobitak. Oko 16. jula obratite pažnju na znake - ptica koja uleće u kuću predskazuje važne vesti. Novčani tok će se povećati posle 22. jula - transakcije koje uključuju zemljište ili porodičnu imovinu posebno su povoljne, predviđa romski horoskop za jul 2025.

(Sensa)