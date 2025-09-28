Ljubavni horoskop za 28. septembar: Bikovi, partner je ljubomoran, pazite šta radite! Vaga želi avanturu

Ljubavni horoskop za 28. septembar 2025. godine

Ovan

Povezanost s voljenom osobom biće jaka u dalekim i neobičnim temama i bavljenjima. Pred vama su dani u kojim ćete razmenjivati ideje o svemu i svačemu, ali će vas to oboje ispunjavati. Oni koji su još sami tražiće osobu iz svojih snova.

Bik

Ako ste zauzeti, možete očekivati finansijsku podršku partnera, a preporuka je da zajednički investirate u budućnost. Stalno imate utisak da partner nešto krije od vas. Slobodne osobe su u ovom periodu preterano napadne, te će oterati nekog ko je za njih zagrejan. Potrudite se da shvatite šta partner pokušava da vam kaže, jer tako nećete upadati u neprijatne situacije. Romantični ste i trudite se da stvorite prijatnu atmosferu u svojoj okolini. Treba da se trudite da vrednujete nečije zalaganje i osećanja koja iskazuje jer od vas zavisi uspeh vaše veze.

Posebno vas nadahnjuju zajednički planovi, a postoje situacije koje vas dodatno insirišu na emotivnu sreću. Izlazite češće i videćete da ćete tamo upoznati osobu svojih snova. U kom pravcu će ići taj odnos, zavisi od vas. Partner je ljubomoran, te se pripazite. Savet je da se u ovom periodu krećete u društvu ljudi koji su vam bliski.

Blizanci

Za razliku od sigurnosti koja vas prati kad je poslovni plan u pitanju, u ljubavnom životu osećate da vam treba stabilnost i sigurnost. Zauzete osobe razmišljaju o sigurnoj luci, tako da će mnogi od vas u ovom periodu stati na ludi kamen. Čekate samo pravi momenat da svom partneru otvorite srce i otkrijete mu svoje emocije. Slobodnima se stalno u glavi vrzma jedna osoba, a sredinom ovog perioda ćete čuti nešto u vezi sa tom osobom što će vas oraspoložiti.

Zbog dinamične atmosfere, doći ćete u iskušenje da se upustite u aferu sa osobom koju ste nedavno upoznali. Ipak, ne savetuju vam se tajne veze jer ćete se vrlo brzo razočarati. Slobodne osobe će ovaj period provesti okruženi gomilom prijatelja, što im neće pasti teško jer će shvatiti da je prava sreća kad imate iskrene prijatelje sa kojima se poznajete ceo život.

Rak

Stalo Vam je da prevazidjete »emotivnu krizu« i nalazite se pred novom odlukom koju želite da saopštite voljenoj osobi. Ipak, Vaš partner izražava jasno negodovanje i pokušava da Vas uveri u drugačiji način razmišljanja. Razgovor, dobronamerni saveti ili podrška bliskih prijatelja, uvek deluju pozitivno na Vaše raspoloženje. Emotivne dileme je moguće razrešiti, ali kroz određeno vreme kada se utisci i osećanja iskristališu. Privremeno udaljavanje od voljene osobe treba da Vas podstakne na dobro rešenje. Nema potrebe da zaoštravate ljubavni odnos, pokažite više razumevanja za svog partnera i zadovoljstvo će biti obostrano. Ako ste mladi ili slobodni, novi ljubavni susreti i kontakti deluju kao »zamena« za neke neostvarene želje koje imate. Na sreću, očekuje Vas dobar ljubavni epilog.

Lav

Skloni ste čestim promenama u raspoloženju i lagano gubite emotivnu kontrolu. Preuveličavate svoje emotivne potrebe i subjektivno ocenjujete partnerovo ponašanje. Zarad zajedničke sreće, učinite sve što je potrebno da fascinirate blisku osobu, nemojte dozvoliti da Vam nedostaju romantičnost i nežnost. Emotivna slabost ili zanos koji osećate prema jednoj osobi predstavlja dobar predznak, bez obzira na strogi glas razuma. Učinite neki poseban gest pažnje u prilog zajedničkoj sreći. Ako ste mladi ili slobodni, očekuju Vas zanimljivi kontakti i nova poznanstva. Neko će Vas šarmirati. Vaša dobitna kombinacija predstavlja spoj lepih i korisnih stvari.

Devica

Oni koji se nalaze na putovanju mogli bi doživeti ljubav iz svojih snova. Oni koji ne putuju, razmenjivaće lepe ideje s drugom stranom. Ojačaće povjerenje u vezama, a samci će biti skloni da traže samo svoj ideal. Ništa drugo neće dolaziti u obzir.

Vaga

Zahvalite svom partneru za sve što čini za vas tako što ćete mu pružiti maksimalnu pažnju. Postoji mogućnost da se usamljene osobe zaljube u toku poslovnog sastanka. Zauzete osobe osećaju da ih ljubav polako napušta, te bi trebalo da potraže izlaz na nekoj drugoj strani. Polako se umarate od partnerove priče, koja se čini vam se ponavlja iz meseca u mesec, te se time povečava mogućnost da uđete u zabranjene vode, što vas u isto vreme i plaši i raduje. Bićete nestalni u ovom periodu i neće vas držati mesto. Kuću sada osećate kao teskobu i težite ka konkretnim promenama.

Za slobodne osobe ovaj period je idealan za upoznavanje novih partnera. Delujete privlačno i zanosno i znate sve svoje kvalitete da iskoristite na pravi način. Lako ćete prepoznati signale potencijalnih partnera kada vam se ukažu.

Škorpija

Za razliku od uspeha na poslovnom planu, na ljubavnom neće baš sve toliko blistati. Potajno priželjkujete pažnju od jedne osobe, ali ali niste sigurno da li će stići. Savet vam je da dozvolite nekome kome se sviđate da vodi brigu o vama. Vi poznajete tu osobu i verujte ona je u ovom trenutku kao stvorena za vas.

Zauzete osobe će uživati u ovom periodu sa svojim partnerom. Očekujte u drugoj polovini ovog perioda spontani susret sa osobom koja vam se potajno sviđa. Za zauzete je ovaj period vrlo bitan, jer će rešiti neki problem koji traje već nekoliko meseci. Moguće je da dostignete ljubavnu sreću samo ukoliko verujete u mogućnost zajedničkog angažmana na tom polju. Dugo niste izašli sa društvom, prihvatite poziv za izlazak. Opustite se i setite se zašto ste drugari iz rane mladosti.

Strelac

Mogli biste osetiti grubost partnera kojem je već dosta da vi lelujate po oblacima. Pokušajte da budete zreliji i konkretniji. Previše priče istina nikuda ne vodi, ali iskreni zagrljaji i pogledi dovoljni su da se osećate dobro i ispunjeno. Bez obzira na nemire koji vam dolaze iz prošlosti, vi ćete biti srećni i u stabilnoj vezi na obostrano zadovoljstvo. Uz pomoć svojih dragih prijatelja samci će zaboraviti brige i otvoriti se za nove mogućnosti.

Jarac

Za vas je ovo srećan period za ljubavni život. Ali, ovo je takođe i povoljan period za samoanalizu i za istraživanje dubljih nivoa, a to su problemi u odnosu koje je inače teže razumeti. Neko od vas će biti usmeren na istraživanje spiritualnih ili kulturoloških tema, traženje i otkrivanje istine u dvoje i, zašto da ne, otkrivanje sveta zajedno kroz “ljubavno carstvo i svetove”. Može se raditi o ljubavima koje su udaljene, o ljubavnoj priči sa nekim ko živi na drugom kraju sveta, ili jednostavno, o romantičnom putovanju u dvoje.

Vodolija

Niste raspoloženi ove nedelje, jer partner pokazuje ogroman stepen nervoze, pa su moguće i međusobne svađe. Pokušajte da se prilagodite ovoj situaciji, jer partner može imati velikih problema, pa se pokušajte iskontrolisati da ne biste rekli pogrešnu stvar i pogoršali situaciju. Ova nedelja nikako nije naklonjena dobrim partneskim odnosima. Loši dani su utorak i ceo vikend.

Ribe

Ovih dana mešaćete dva privatna stila: jedan je raznolik, atraktivan, sa puno ljudi, a drugi je tih, povučen, običan, svakodnevan. Ponekad ćete biti glavna meta udvarača, a već drugi dan obična osoba koju primećuju samo prijatelji. Bićete dobro.

