Horoskop za 9. avgust: Škorpija pokušava da impresionira okolinu, neko misli na Devicu

Horoskop za 9. avgust godine
Ovan
Ljubav: Smeta vam saznanje da partneru povremeno nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost. Učinite nešto po tom pitanju.
Posao: Odbijate da prihvatite nečiju uslugu koja vas obavezuje na partnerstvo pod određenim uslovima.
Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.
Bik
Ljubav: Imate utisak da partner uporno prikriva izvesne detalje ili istinu, što dodatno utiče na vaše mrzovoljno raspoloženje.
Posao: Nema potrebe da optužujete druge za svoj poslovni neuspeh, ne budite nepravedni prema osobi čije namere ne poznajete dovoljno.
Zdravlje: Izbegavajte suviše naporne ili stresne situacije.
Blizanci
Ljubav: Delujete uznemireno, morate da prihvatite nečija pravila zajedničkog života ili emotivnu opomenu.
Posao: Pokušavate da skrenete pažnju okoline u pravcu svojih interesa. Međutim, postoje otežavajuće okolnosti koje vas usporavaju.
Zdravlje: Nema razloga da preuveličavate svoje mogućnosti.
Rak
Ljubav:Vaš ponos izbija na površinu i to predstavlja pozitivan predznak u ljubavnom dijalogu. Umete nekog da navedete na svoje želje.
Posao: Nemojte dozvoliti da neko sumnja u vaše znanje ili profesionalne sposobnosti. Važno je da ispoštujete osnovni protokol i nečiju sugestiju.
Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.
Lav
Ljubav: U susretu sa voljenom osobom, preuveličavate svoje potrebe i preosetljivo reagujete na različite sitnice.
Posao: Važno je da razdvojite zajedničke interese od ličnih ambicija. Odložite naporne sitaucije koje vas iscrpljuju.
Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.
Devica
Ljubav: Imate predosećaj da neko intenzivno misli na vas. Primećujete neobične emotivne signale ili neke skrivene poruke.
Posao: Nema razloga da brinete zbog različitih komentara, jer uvek postoji neko ko ima drugačije ideje. Na vreme ispunite svoje obaveze.
Zdravlje: Obratite pažnju na pravilniju ishranu.
Vaga
Ljubav: Pažljivije slušajte i analizirajte partnerovu poruku. Nemojte ignorisati nečije reči.
Posao: Ponekad je teško priznati poraz, ali to je prvi korak koji vodi ka psihološkom olakšanju.
Zdravlje: Izbegavajte impulsivne reakcije.
Škorpija
Ljubav: Umesto da intenzivno razmišljate o nečijim manama, bolje je da ozbiljnije analizirate ponašanje ili propuste koje činite.
Posao: Uporno pokušavate da impresionirate okolinu, ali do uspeha se ne stiže na lak i jednostavan način.
Zdravlje: Važno je da imate jaku motivaciju i dobru volju.
Strelac
Ljubav: Neko ume snažno da ustalasa vaše misli i osećanja. Potrudite se da ispunite partnerova očekivanja.
Posao: Ponekad sve izgleda relativno, oslonite se na nečiji savet i zajedničku procenu. Važno je da pravilno definišete svoje ciljeve.
Zdravlje: Izbegavajte različite izazove koji vas psihički opterećuju.
Jarac
Ljubav: Ponekad treba rizikovati, posebno ako vas na to inspiriše bliska osoba. Oslonite se na osećanja.
Posao: Umete da ostavite ozbiljan utisak na okolinu i da organizujete saradnike na akciju. Zato, bez kolebanja.
Zdravlje: Važno je da uskladite želje i mogućnosti.
Vodolija
Ljubav: Ukoliko vam nedostaje nečije prisustvo, potražite odgovarajuću zamenu ili osobu za koju vas vezuju slična interesovanja.
Posao: Pažljivije posmatrajte svoju okolinu i promenite neke ustaljene navike. Potrebno je da zadovoljite nečije kriterijume poslovne saradnje.
Zdravlje: Nema razloga da precenjujete lične mogućnosti.
Ribe
Ljubav: Nema potrebe da se ističete u nepoznatom društvu. Posvetite pažnju bliskoj osobi i zajedničkoj temi.
Posao: Nalazite se u dilemi između dve poslovno-finansijske mogućnosti. Svako ima pravo da pogreši, važno je da izvučete dobru pouku.
Zdravlje: Prijaće vam neka društvena zabava, kao podsticaj za dobro raspoloženje i opuštanje.
