Horoskop za 9. avgust: Škorpija pokušava da impresionira okolinu, neko misli na Devicu

Horoskop za 9. avgust godine

Ovan

Ljubav: Smeta vam saznanje da partneru povremeno nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost. Učinite nešto po tom pitanju.

Posao: Odbijate da prihvatite nečiju uslugu koja vas obavezuje na partnerstvo pod određenim uslovima.

Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.

Bik

Ljubav: Imate utisak da partner uporno prikriva izvesne detalje ili istinu, što dodatno utiče na vaše mrzovoljno raspoloženje.

Posao: Nema potrebe da optužujete druge za svoj poslovni neuspeh, ne budite nepravedni prema osobi čije namere ne poznajete dovoljno.

Zdravlje: Izbegavajte suviše naporne ili stresne situacije.

Blizanci

Ljubav: Delujete uznemireno, morate da prihvatite nečija pravila zajedničkog života ili emotivnu opomenu.

Posao: Pokušavate da skrenete pažnju okoline u pravcu svojih interesa. Međutim, postoje otežavajuće okolnosti koje vas usporavaju.

Zdravlje: Nema razloga da preuveličavate svoje mogućnosti.

Rak

Ljubav:Vaš ponos izbija na površinu i to predstavlja pozitivan predznak u ljubavnom dijalogu. Umete nekog da navedete na svoje želje.

Posao: Nemojte dozvoliti da neko sumnja u vaše znanje ili profesionalne sposobnosti. Važno je da ispoštujete osnovni protokol i nečiju sugestiju.

Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.

Lav

Ljubav: U susretu sa voljenom osobom, preuveličavate svoje potrebe i preosetljivo reagujete na različite sitnice.

Posao: Važno je da razdvojite zajedničke interese od ličnih ambicija. Odložite naporne sitaucije koje vas iscrpljuju.

Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.

Devica

Ljubav: Imate predosećaj da neko intenzivno misli na vas. Primećujete neobične emotivne signale ili neke skrivene poruke.

Posao: Nema razloga da brinete zbog različitih komentara, jer uvek postoji neko ko ima drugačije ideje. Na vreme ispunite svoje obaveze.

Zdravlje: Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Vaga

Ljubav: Pažljivije slušajte i analizirajte partnerovu poruku. Nemojte ignorisati nečije reči.

Posao: Ponekad je teško priznati poraz, ali to je prvi korak koji vodi ka psihološkom olakšanju.

Zdravlje: Izbegavajte impulsivne reakcije.

Škorpija

Ljubav: Umesto da intenzivno razmišljate o nečijim manama, bolje je da ozbiljnije analizirate ponašanje ili propuste koje činite.

Posao: Uporno pokušavate da impresionirate okolinu, ali do uspeha se ne stiže na lak i jednostavan način.

Zdravlje: Važno je da imate jaku motivaciju i dobru volju.

Strelac

Ljubav: Neko ume snažno da ustalasa vaše misli i osećanja. Potrudite se da ispunite partnerova očekivanja.

Posao: Ponekad sve izgleda relativno, oslonite se na nečiji savet i zajedničku procenu. Važno je da pravilno definišete svoje ciljeve.

Zdravlje: Izbegavajte različite izazove koji vas psihički opterećuju.

Jarac

Ljubav: Ponekad treba rizikovati, posebno ako vas na to inspiriše bliska osoba. Oslonite se na osećanja.

Posao: Umete da ostavite ozbiljan utisak na okolinu i da organizujete saradnike na akciju. Zato, bez kolebanja.

Zdravlje: Važno je da uskladite želje i mogućnosti.

Vodolija

Ljubav: Ukoliko vam nedostaje nečije prisustvo, potražite odgovarajuću zamenu ili osobu za koju vas vezuju slična interesovanja.

Posao: Pažljivije posmatrajte svoju okolinu i promenite neke ustaljene navike. Potrebno je da zadovoljite nečije kriterijume poslovne saradnje.

Zdravlje: Nema razloga da precenjujete lične mogućnosti.

Ribe

Ljubav: Nema potrebe da se ističete u nepoznatom društvu. Posvetite pažnju bliskoj osobi i zajedničkoj temi.

Posao: Nalazite se u dilemi između dve poslovno-finansijske mogućnosti. Svako ima pravo da pogreši, važno je da izvučete dobru pouku.

Zdravlje: Prijaće vam neka društvena zabava, kao podsticaj za dobro raspoloženje i opuštanje.

Horoskop za 9. avgust 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook










