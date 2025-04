Stigao je 15. apri! Datum koji je u istoriji često ispisivan crnim slovima. Za mnoge to je jedan od najtragičnijih u modernoj istoriji čovečanstva. Na današnji dan zabeležen je niz katastrofalnih događaja koji su odneli stotine, pa i hiljade života i ostavili dubok trag u kolektivnom sećanju čovečanstva. Da li je to samo slučajnost ili je 15. april zaista "uklet"?

1865 - Abraham Linkoln umro nakon atentata

Jedan od najvažnijih trenutaka u američkoj, ali i svetskoj istoriji dogodio se 15. aprila 1865. godine - tog jutra je umro američki predsednik Abraham Linkoln, dan nakon što je upucan u Fordovom teatru u Vašingtonu. Atentat se dogodio prethodne večeri, 14. aprila, tokom izvođenja predstave Naš američki rođak, dok je Linkoln sa suprugom Meri Tod Linkoln sedeo u predsedničkoj loži.

Atentator, Džon Vilks But, bio je poznati glumac tog vremena i simpatizer Konfederacije koji se protivio ukidanju ropstva i prava Afroamerikanaca. Zahvaljujući svom statusu, on je nesumnjivo ušao u pozorište, a potom i u predsedničku ložu, u tačno odabranom trenutku - kada je publiku obuzeo histeričan smeh na jednu od najpoznatijih replika u predstavi.

But je iskoristio trenutak nepažnje, prišunjao Linkolnu s leđa i pucao mu u glavu, pogodivši ga iza levog uva. Iako je Linkoln odmah odveden u kuću preko puta pozorišta, njegove povrede su bile preteške. Umro je ujutru 15. aprila, a njegova smrt je potresla naciju i zauvek promenila tok američke istorije.

1912 - Potonuo "nepotopivi" Titanik

Možda najpoznatija pomorska tragedija u istoriji dogodila se 15. aprila 1912. RMS Titanik, ponos britanske brodogradnje i u to vreme najveći okeanski brod na svetu, potonuo je u hladnim vodama severnog Atlantika nakon što se sudario sa santom leda tokom svog prvog putovanja od Sautemptona do Njujorka. Photo by sq lim on Unsplash

Na brodu je bilo 2.224 putnika i članova posade, a više od 1.500 njih je izgubilo živote, što ovo čini najgorom komercijalnom pomorskom katastrofom u miru. Titanik, koji reklamiran kao "nepotopiv", postao je simbol ljudske oholosti, ali i trajno upozorenje o krhkosti ljudskog života pred silama prirode.

1927 - Velika poplava Misisipija

Jedna od najrazornijih prirodnih katastrofa u istoriji Sjedinjenih Država počela je u aprilu 1927. godine, kada je reka Misisipi izbila nasipe i izazvala poplavu bez presedana. Iako je poplava trajala mesecima, 15. april se smatra ključnim danom kada je voda počela nezaustavljivo da prodire u obalni sistem.

Poplavljeno je oko 27.000 kvadratnih milja (više od 70.000 km²) teritorije, uglavnom u državama Arkanzas, Misisipi i Luizijana. Oko 500 ljudi je umrlo, a više od 630.000 ljudi je direktno pogođeno - mnogi su ostali bez domova, imovine i pristupa osnovnim potrepštinama.

Materijalna šteta procenjena je na između 246 miliona i milijardu dolara, što bi danas iznosilo između 4,2 i 17,3 milijarde dolara. Ova katastrofa ne samo da je promenila način na koji se upravlja rekama u SAD, već je i pogoršala rasne i društvene nejednakosti, pošto su mnogi crni radnici bili primorani da ostanu u poplavljenim oblastima da bi držali nasipe, često pod nišanom oružja.

1979 - Razoran zemljotres na Crnogorskom primorju

Snažan zemljotres magnitude 7,0 pogodio je Crnogorsko primorje i izazvao smrt više od 100 ljudi. Oko 600 ljudi je povređeno, a više od 80.000 je ostalo bez krova nad glavom. Gradovi poput Kotora, Budve i Bara pretrpjeli su ogromnu štetu, a obnova regiona trajala je godinama.

1989 - Tragedija na stadionu Hilsboro

Fudbalska utakmica između Liverpula i Notingem Foresta u Šefildu pretvorila se u noćnu moru kada su propusti u organizaciji i obezbeđenju doveli do stampeda. Poginulo je 96 navijača, a stotine je povređeno. Najmlađa žrtva imala je samo deset godina. Ova nesreća je zauvek promenila način na koji se organizuju sportski događaji u Engleskoj i svetu.

1997 - Požar kod Meke odneo 343 života

Tokom godišnjeg hodočašća u Saudijskoj Arabiji, vatra je zahvatila šatorski kamp za hodočasnike. U tragediji su poginule 343 osobe, a povređeno je više od 1.500. Nesreća je dodatno podstakla globalnu debatu o bezbednosti velikih okupljanja.

2002 - Pao avion Air China

Boing 767-200ER srušio se u blizini grada Busan u Južnoj Koreji, pri čemu su poginule najmanje 122 osobe. Istraga je pokazala da je uzrok niz ljudskih grešaka, uključujući pogrešnu procenu visine leta, ali i nedostatak efikasnog nadzora sa kontrolnog tornja.

2005 - Autobus sleteo u reku Tisu

Na putu između Zrenjanina i Novog Sada, autobus preduzeća Autobanat pao je sa mosta u reku Tisu. Više od deset ljudi je poginulo, a više od petnaest je povređeno. Nesreća je dodatno pokrenula pitanje bezbednosti saobraćaja na regionalnim putevima.

2010 - Haos u vazdušnom saobraćaju zbog vulkana Ejafjalajokul

Erupcija islandskog vulkana izazvala je oblake pepela koji su paralizovali evropski vazdušni saobraćaj. Skoro 6.000 letova otkazano je 15. aprila, a posledice su se osećale danima. Ovo je jedan od najvećih poremećaja vazdušnog saobraćaja u istoriji.

2013 - Bombaški napad na Bostonskom maratonu

Bostonski maraton je najstarija godišnja maratonska trka na svetu, koja se održava neprekidno od 1897. godine, inspirisana maratonom sa prvih modernih Olimpijskih igara. Trka se održava svake godine trećeg ponedeljka u aprilu, na Dan patriota, praznik u državi Masačusets koji obeležava početak američkog rata za nezavisnost.

Nažalost, 15. aprila 2013. Bostonski maraton je bio poprište terorističkog napada koji je šokirao svet. Dve eksplozije odjeknule su nedaleko od cilja, u trenutku kada su mnogi trkači završavali trku. Tri osobe su poginule, a 282 su povređene. Među žrtvama su bila i deca, a scene panike, dima i krvi prenosile su se širom sveta.

2015 - Brodolom migranata kod Libije

Više od 800 izbeglica i migranata izgubilo je živote kada se prevrnuo brod u Sredozemnom moru. Ovo je jedna od najtragičnijih epizoda migrantske krize u Evropi i potresla je savest celog kontinenta.

2019 - Požar u katedrali Notr Dam

Katedrala Notr Dam, remek-delo gotičke arhitekture i jedan od najprepoznatljivijih simbola Pariza, teško je oštećena u razornom požaru koji je izbio 15. aprila 2019. Požar se brzo proširio, zahvativši skoro ceo krov i centralnu kulu (poznatu kao "fleče"), koja se srušila pod plamenom.

Uprkos razmerama požara, glavni kameni delovi katedrale, uključujući dva prepoznatljiva zvonika, ostali su netaknuti. Spašene su i neprocenjive relikvije, uključujući krunu od trnja, za koju se veruje da je nosio Isus Hristos, kao i brojna umetnička dela i velike istorijske orgulje.

Posle skoro šest godina intenzivnog rada, katedrala Notr Dam ponovo je otvorila svoja vrata za posetioce u decembru 2024.

Telegraf/24sata.hr