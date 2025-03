Horoskop za 17. mart: Blizanci nemaju dobru procenu, Lav na testu, a ovaj znak partneru radi iza leđa

Horoskop za 17. mart 2025. godine

Ovan

Ljubav: Ne možete da ignorišete nečije prisustvo ili jasnu poruku, zato obratite pažnju na polje partnerovog interesovanja i kretanja.

Posao: Rano je da očekujete konkretne promene u svojoj okolini ili da se bavite velikim investicijama. Sačekajte bolje uslove.

Zdravlje: Prijaće Vam vitaminska ishrana, izbegavajte loše navike.

Photo by bruce mars on Unsplash

Bik

Ljubav: Razmislite na koji način treba da šarmirate ili odobrovoljite ljubavnog partnera.

Posao: Ne budite razmetljivi pred saradnicima, na vreme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku.

Zdravlje: Prijaće Vam psihofizička relaksacija i neka sportska aktivnost.

Blizanci

Ljubav: Voljena osoba pokušava da Vas ostavi u ubeđenju da je sve u najboljem redu. Ali, Vi naslućujete novi problem.

Posao: Na poslovnoj sceni sve ima svoj vek trajanja, ali Vi uporno insistirate na stvarima koje su davno prevaziđene.

Zdravlje: Prijaće Vam relaksacija i opuštanje.

Rak

Ljubav: Imate predosećaj da neko intenzivno misli na Vas. Primećujete neobične emotivne signale ili neke skrivene poruke.

Posao: Nema razloga da brinete zbog različitih komentara, jer uvek postoji neko ko ima drugačije ideje. Na vreme ispunite svoje obaveze.

Zdravlje: Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Horoskop za 17. mart 2025. godine

Lav

Ljubav: Potrudite se da budite dovoljno šarmantni pred osobom koja testira Vaše duhovne kvalitete i lične sposobnosti.

Posao: U susretu sa saradnicima bolje je da se usresredite na trenutnu situaciju nego da se bavite dalekim prognozama.

Zdravlje: Prijaće Vam vitaminska ishrana i više tečnosti.

Devica

Ljubav: Važno je da razumete one koje volite. Potrudite se da ostvarite emotivnu bliskost i da ispunite nečije potrebe.

Posao: Ulivate veliko poverenje, jer u nekim kritičnim situacijama umete da donesete ispravnu odluku.

Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj formi. Photo by Daniela Constantini from Pexels

Vaga

Ljubav: Bez obzira na grešku koju ste učinili, izbegavajte varijantu samokažnjavanja ili osamljivanja.

Posao: Ignorisanjem poslovnih problema ne možete učiniti nista korisno. Linija manjeg otpora ne vodi u pravcu pozitivnih rešenja.

Zdravlje: Slobodno vreme posvetite psihofizičkoj relaksaciji.

Škorpija

Ljubav: Nema potrebe da iskušavate nečije strpljenje ili emotivnu naklonost. Nemojte smišljati nove ljubavne rebuse.

Posao: Dobro ste raspoloženi i verujete da postoji zaobilazan način na koji možete da ostvarite ono što drugi ne mogu.

Zdravlje: Iskreni razgovor sa bliskom osobom donosi psihološko olakšanje.

Strelac

Ljubav: Nema razloga da se ponašate strogo prema partneru. Pokažite da imate dovoljno razumevanja i emotivnog sluha.

Posao: Neko ne obraća pažnju na Vaš poslovni autoritet ili komentare koje upućujete. Potrebno je da uspostavite bolji model uspešne komunikacije.

Zdravlje: Izbegavajte destruktivno ponašanje i loše navike. Photo by Boxed Water Is Better on Unsplash

Jarac

Ljubav: Ukoliko Vam je stalo da obradujete partnera, razmislite na koji način treba da predstavite svoje ideje.

Posao: Objašnjavate stvari koje Vaša okolina dobro poznaje, ali se ne usuđuje i da ih prihvati.

Zdravlje: Važno je da pravilno kanališete svoju energiju.

Horoskop za 17. mart 2025. godine

Vodolija

Ljubav: Veće značenje imaju »detalji« koje mudro prećutkujete, nego stvari koje saopštavate ljubavnom partneru.

Posao: Nečija priča po Vašem mišljenju deluje neubedljivo i preuveličano, tako da se oslanjate na ličnu procenu i sposobnosti.

Zdravlje: Potrebno je da poboljšate kondiciju.

Ribe

Ljubav: Uz obilje šarma, ne uspevate da privučete nečiju pažnju i naklonost. Stalo Vam je da budete u nečijem društvu, sačekajte povoljniji trenutak.

Posao: Preostaje Vam da razmislite o nekom alternativnom rešenju, kako biste nadoknadili propušteno vreme i priliku.

Zdravlje: Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.

Horoskop preuzet sa sajta Astrolook