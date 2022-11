Horoskop za 11. novembar: Ribe, oprez u saobraćaju; Jarčeve očekuje romantično veče

Horoskop za 11. novembar donosi sledeću astro prognozu

Ovan

Ljubav:

Nedostaje Vam emotivna podrška, potisnite sujetu i pokažite svoja iskrena osećanja pred bliskom osobom.

Posao:

Ponekad nije lako ostvariti pozitivne rezultate, ali sve se svodi na dobro planiranje i na precizne poteze.

Zdravlje:

Važno je da se dobro zaštitite od negativnih uticaja.

Bik

Ljubav:

Neko Vam salje pozitivne signale i sa nestrpljenjem očekuje Vaše prisustvo. Uživajte u emotivnim kontaktima koji Vas ispunjavaju zadovoljstvom.

Posao:

Delujete samouvereno, imate dovoljno energije i dobar predosećaj da se oprobate u novim poslovnim situacijama.

Zdravlje:

Priuštite sebi neku omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.

Blizanci

Ljubav:

Ponekad u ljubavnom odnosu priželjkujete više nego što je moguće, ali nema razloga da se žalite na voljenu osobu. Prihvatite ono što dobijate.

Posao:

Okolina pozitivno reaguje na Vaše ideje i neko Vas podstiče na aktivnu ulogu ili na dodatno stvaralaštvo. Sačuvajte poslovne interese.

Zdravlje:

Obratite pažnju na snove.

Rak

Ljubav:

Budite nežni i maštoviti u društvu voljene osobe. Ukoliko ste slobodni, odgovorite na nečiji poziv.

Posao:

Probleme je lakše rešiti uz nečije prisustvo ili dogovor. Prihvatite nečiji koristan savet.

Zdravlje:

Važno je da pravilno usmeravate svoju energiju.

Lav

Ljubav:

Osećate emotivni uzlet, neko Vas inspiriše za dobru zabavu. Budite dovoljno maštoviti u društvu voljene osobe.

Posao:

Ukoliko Vam nedostaju pouzdane informacije, nemojte davati lakomislena obećanja, već zatražite nečije posredovanje.

Zdravlje:

Unosite više vitamina i tečnosti u svoju ishranu.



Devica

Ljubav:

Kod Vas provejava dobra volja i emotivna nota, a kod Vašeg partnera smisao za lepo i korisno. Sjajno se dopunjavate.

Posao:

Obratite pažnju na različite detalje u pregovorima, jer stvari koje imaju važno značenje često ostaju skrivene između redova.

Zdravlje:

Važno je da uskladite misli i osećanja.

Vaga

Ljubav:

Bolje je da svoje misli usmerite ka voljenoj osobi, nego da se isuviše zanosite posmatranjem različitih osoba sa strane.

Posao:

Polazite od pogrešnih informacija. Morate imati više hrabrosti i samopouzdanja da zavedete nova pravila u odnosu sa saradnicima.

Zdravlje:

Obratite pažnju na zdraviji i uredniji način života.

Škorpija

Ljubav:

Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na Vaš ljubavni život. Svet oko sebe posmatrate drugačijim očima i sa više optimizma.

Posao:

U većini situacija umete da prilagodite osnovne kriterijume prema svojim interesima i da se izborite za bolje uslove.

Zdravlje:

Posvetite pažnju nekim vedrim i zabavnim sadržajima, opustite se.

Strelac

Ljubav:

Važno je da dobro razumete one koje volite. Potrudite se da ostvarite emotivnu bliskost i da ispunite nečije potrebe.

Posao:

Ulivate poverenje, jer u nekim kritičnim situacijama umete da donesete ispravnu odluku od zajedničkog interesa.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj formi.

Jarac

Ljubav:

Očekuje Vas emotivno zadovoljstvo koje će Vas ispuniti pozitivnom energijom. Uživajte u odabranom društvu.

Posao:

Ne dopadaju Vam se nečije ideje. Umete da smislite pametno rešenje i prigodno objašnjenje za saradnike.

Zdravlje:

Nalazite se u dobroj psihofizičkoj formi.

Vodolija

Ljubav:

Prijaće Vam susret sa bliskom osobom i emotivna pažnja. Učinite sve što je potrebno da ostvarite zajedničko zadovoljstvo.

Posao:

Neko Vam na indirektan način daje do znanja da svaka usluga ima svoju cenu odnosno protivuslugu.

Zdravlje:

Posvetite pažnju stvarima koje Vas duhovno ispunjavaju.

Ribe

Ljubav:

Preterujete u svojim očekivanjima pred voljenom osobom. Neko ne želi da Vam »polaže sve račune«.

Posao:

Pažljivije analizirajte okolinu i nemojte dozvoliti da Vas neko podstiče na rivalske odnose.

Zdravlje:

Budite pažljiviji u saobraćaju.

Horoskop za 11. novembar preuzet sa astrolook.com