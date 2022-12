Horoskop za 24. decembar: Evo šta nam astrolozi poručuju za danas, jedan znak će posebno biti razdražljiv

Horoskop za 24. decembar donosi sledeću astro prognozu

Ovan

Ljubav:

Važno je da se osećate prijatno u krugu porodice. Osećaj poverenja ili bliskosti u Vama budi neku skrivenu snagu.

Posao:

Mnoge stvari na poslovnoj sceni izgledaju drugačije nego što ih predstavlja neko od saradnika.

Zdravlje:

Prijaće Vam neka lakša dijeta, izbegavajte nezdravu hranu.

Bik

Ljubav:

Ako su Vaša osećanja u skladu sa glasom razuma, postupite kao što Vam nalaže savest. Nema razloga da osećate krivicu.

Posao:

Utisak koji imate u vezi sa jednom osobom potvrdiće se kao ispravan. Ponekad je teško objasniti pravi uzrok ili posledicu.

Zdravlje:

Prijaće Vam zabavni sadržaji i relaksacija.

Blizanci

Ljubav:

U emotivnom smislu, nemojte činiti stvari koje kod partnera izazivaju ljutnju ili negodovanje.

Posao:

Brzopleto ste prihvatili nečiju ponudu, sada Vam preostaje žaljenje zbog onoga što ste rekli ili učinili.

Zdravlje:

Potrudite se da poboljšate koncentraciju.

Rak

Ljubav:

U odnosu sa voljenom osobom nije sve onako kao što biste želeli, ali sve je moguće poboljšati uz veću dozu iskrenosti i razumevanja.

Posao:

Pozitivni uzori mogu da Vam posluže kao dobro rešenje za neke sporne situacije. Ugledajte se na nekog ko ima više znanja ili iskustva.

Zdravlje:

Budite pažljiviji u saobraćaju, izbegavajte stresne situacije.



Lav

Ljubav:

Vaše raspoloženje može da se shvati na različite načine, a partner nema previše razumevanja za Vaše izgovore.

Posao:

Dobijate pogrešne informacije o poslovnim prilikama. U susretu sa saradnicima izbegavajte preteranu razmetljivost.

Zdravlje:

Prijaće Vam izlazak ili susret sa prijateljima.

Devica

Ljubav:

Između Vas i partnera provejava nepoverenje, ali iznenađenja su moguća u oba pravca. Ne pričajte previše.

Posao:

Nemojte rasuđivati na osnovu prvog utiska. Potrebno je da ispunite određene uslove i da promenite poslovnu taktiku.

Zdravlje:

Posvetite pažnju stvarima koje pozitivno utiču na Vaše raspoloženje.

Vaga

Ljubav:

Nema razloga da prikrivate deo priče pred bliskom osobom. Suočavanje sa istinom predstavlja psihološko olakšanje.

Posao:

Suočavate se sa različitim problemima. Većina saradnika zagovara merila ili uslove koje najbolje poznaje.

Zdravlje:

Prijaće Vam kreativan odmor i više sati zdravog sna.

Škorpija

Ljubav:

Primećujete da partner lukavo i vešto ignoriše Vaše ideje. Ne možete da utičete na nečiju volju i odluke.

Posao:

Izbegavajte preterano eksponiranje u društvu saradnika. Uostalom, uvek postoji faktor iznenađenja.

Zdravlje:

Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.

Strelac

Ljubav:

Sačuvajte samokontrolu, bolje je da ne provocirate partnera na uzajamno dokazivanje. Stvari lako mogu da izmaknu kontroli.

Posao:

Potrebno je da sagledate različite događaje na poslovnoj sceni i svoju ulogu ili mogućnosti.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilnu ishranu.

Jarac

Ljubav:

Bolje je da svoju pažnju posvetite porodičnom životu ili nekoj mirnijoj temi u kojoj preovlađuju »poznata pravila igre«.

Posao:

Umor, loša koncentracija ili rasejanost, predstavljaju dovoljan povod da se ne uplićete u različite komplikacije.

Zdravlje:

U večernjim satima prijaće Vam opuštena atmosfera, akumulirajte pozitivnu energiju.

Vodolija

Ljubav:

Nemojte dozvoliti da Vas nečije ponašanje isprovocira na pogrešnu emotivnu reakciju. Budite strpljiviji nego obično.

Posao:

Pokušavate da odredite svoje mesto u poslovnim krugovima, ali i da sačuvate dobar odnos sa proverenim timom saradnika.

Zdravlje:

Kontrolišite impulsivnu stranu svoje prirode.

Ribe

Ljubav:

Sve češće počinje da Vam nedostaje nečije prisustvo ili emotivna pažnja. Nema razloga da potiskujete svoja osećanja i potrebe.

Posao:

Jasno Vam je da mnoge stvari izgledaju drugačije u odnosu na ono što se javno govori ili predočava u društvu saradnika.

Zdravlje:

Izbegavajte depresivno raspoloženje i destruktivno ponašanje.

