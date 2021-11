Horoskop za 19. novembar: Jarčevi, očekujte novo, poučno iskustvo na poslovnom planu; Strelčevi, prijaće vam dijetalnija ishrana

Šta predviđa horoskop za 19. novembar?

Ovan



Ljubav:

Pokušajte da razumete nečiju nemoć ili emotivnu slabost. Ne budite nadmeni.

Posao:

Pred Vama su različite obaveze koje zahtevaju zajednički dogovor i finansijsku saradnju.

Zdravlje:

Uživajte u svom svetu intime.

Bik

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom, potrebno je da pokažete istančan sluh i široke vidike kroz zajedničke planove.

Posao:

Zadržite profesionalnu distancu, pažnju i kreativnu energiju usmerite ka ostvarenju korisnih ciljeva.

Zdravlje:

Prijaće Vam više sati dobrog sna, opustite se.





















Blizanci



Ljubav:

Veštim potezima umete da ostvarite svoje emotivne namere. Partner Vam ugađa na različite načine, dok se Vi zadovoljno osmehujete.

Posao:

Podstičite kod sebe radoznalost i kreativno raspoloženje. U susretu sa saradnicima, očekuje Vas novo ili poučno iskustvo.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj formi.

Rak

Ljubav:

Nalazite se pod emotivnim pritiskom, morate da ispoštujete nečiju volju ili zahteve. Iritira Vas partnerovo ponašanje.

Posao:

Produžena rasprava ilustruje Vašu nesigurnost ili nemoć da prevaziđete trenutnu situaciju. Važno je da izvučete dobru pouku.

Zdravlje:

Izbegavajte konfliktne situacije.

Šta predviđa horoskop za 19. novembar za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Neko Vas iritira svojim ponašanjem i komentarima. Često gubite strpljenje pred jednom bliskom osobom.

Posao:

Nemojte dozvoliti da Vas neko opterećuje pogrešnim idejama ili da Vas uslovljava. Budite promišljeni.

Zdravlje:

Prijaće Vam psihofizička relaksacija.

Devica



Priželjkujete zanimljivije događaje u ljubavnom životu. Susret sa jednom osobom može da Vam popravi raspoloženje.

Posao:

Potrudite se da pravilno razgraničite svoje obaveze od interesa koji Vas vezuju za određene saradnike. Ne treba da trpite nečiju samovolju.

Zdravlje:

Vaga



Ljubav:

Prati Vas emotivno zatišje, utonuli ste u svoj svet ideja i očekujete da Vam neko pokrene snažne impulse.

Posao:

Zainteresovani ste za nove ideje i pokušavate da se rasteretite napornih obaveza. Prihvatite koristan savet.

Zdravlje:

Važno je da pravilno kanališete energiju.

Škorpion



Ljubav:

Nema razloga da se ponašate susretljivo. Važno je da shvatite »pravu vrednost« nečijeg prisustva.

Posao:

Postupite na osnovu svojih merila i bez detaljnih objašnjenja. Kolo sreće se okreće, negde dobijate a negde gubite.

Zdravlje:

Sačuvajte prisebnost duha i dobru koncentraciju.

Šta predviđa horoskop

Strelac

Ljubav:

Privlače Vas neobične situacije koje nose neku »skrivenu čar«. Sačuvajte umerenost i diskreciju u emotivnim susretima.

Posao:

Sve ima svoju dobru i lošu stranu, stoga na vreme odlučite čemu dajete prednost u poslovnoj saradnji.

Zdravlje:

Prijaće Vam dijetalna ishrana i relaksacija.

Jarac



Ljubav:

Kontrolišite svoje afekte i negativne strasti u Vašem odnosu, nemojte dozvoliti da Vas neko navede na pogrešno ponašanje.

Posao:

Očekuje Vas novo ili poučno iskustvo u susretu sa saradnicima. Podstičite kod sebe radoznalost duha i kreativno raspoloženje.

Zdravlje:

Prijaće Vam boravak u prirodi ili neka sportska aktivnost. Pročitajte: Mesečni horoskop za novembar

Vodolija



Ljubav:

Novi izlivi ljubomore ili posesivnosti, deluju iritirajuće na voljenu osobu. Promenite svoje neprikladno ponašanje.

Posao:

Morate imati dovoljno mudrosti da se suprotstavite nečijoj samovolji i poslovnom autoritetu. Sačuvajte samokontrolu.

Zdravlje:

Izbegavajte konfliktne situacije, opustite se.





Ribe

Ljubav:

Partner Vam postavlja logična pitanja, ali Vi delujete neubedljivo. Priželjkujete da se ostvari ono što je Vama milo.

Posao:

Stalo Vam je da se izborite za bolji plasman ili za svoje mesto u krugu uticajnih saradnika. Imate velike ambicije.

Zdravlje:

Uspostavite bolju ravnotežu između svojih želja i mogućnosti.

Horoskop za 19. novembar preuzet sa sajta astrolook.com.