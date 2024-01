Ivan Bosiljčić slavi 45. rođendan, supruga Jelena pokazala emotivnu stranu: Ovaj poklon nema cenu

Ivan Bosiljčić rođendan dočekao uz porodicu

Veselo je danas u domu popularnog muzičko-glumačkog para. Praznik za praznikom – posle Nove godine i Božića, prvi na redu je rođendan. Ivan Bosiljčić slavi 45, a prva mu je čestitala supruga Jelena Tomašević. Miloš Nadaždin

“Srećan ti rođendan, ljubavi. Volim te do zvezda”, napisala je pop zvezda na Instagramu, naravno uz zajedničku fotografiju, ispod koje se od jutros nižu čestitke.

Jelena i Ivan verili su se u junu 2011. u Londonu, a venčali krajem avgusta iste godine. Sudbonosno „da“ izgovorili su u Crkvi Svete Trojice u Gornjem Milanovcu.

Ljubav je krunisana rođenjem ćerke Nine, koja će ovog januara proslaviti 12. rođendan.

- Javnost Ivana poznaje iz romantičnih predstava i televizijskih serija, a to je samo mali deo njegove prirode. On je zapravo praktičan i odlučan muškarac koji kroz život ide sportski, i to je ono što mi se kod njega dopada. Imamo mi momente koji su samo naši, kada sve zaustavimo i opustimo se. To su neprocenjivi trenuci - otkrila je pevačica jednom prilikom.





