Jelena Karleuša iskrena do srži: Duško je, kao svaki tata, uglavnom kasica prasica, ali u jedno se ne meša i hvala mu na tome

Ćerke Jelene Karleuše odrasle su pre vremena

Niko nije tako žestoko osetio i lice i naličje popularnosti kao Jelena Karleuša. Jedna od najvećih balkanskih zvezda mnogima je trn u oku otkako se pojavila na sceni, i neretko je na udaru javnosti i medija koji nemaju milosti prema njoj. Pri tom se često zaboravlja da je ona pre svega majka i da mnoge stvari o kojima se piše ili priča stižu i do njene dece. Kako sve to utiče na Atinu i Niku, da li postoji način da ih zaštiti? Ili to umeju i same?

Instagram

- One su dve device u horoskopu i to znači da sve drže u sebi, što sigurno loše utiče na njih. Kada sam prolazila kroz neke problematične i krizne situacije u životu, odlazila sam na njihove profile na društvenim mrežama da pročitam šta im sve deca pišu i shvatila sam da su moje ćerke ozbiljnije, zrelije, jače nego što sam mislila da će biti jer bukvalno reč o tome u kući nisu progovorile, ne pridaju tome značaj i ne žele da mamu nerviraju.

A kada ja prva krenem da pričam o tome, one odmah kažu: “Bože, mama, normalno, znam, ne moraš da mi objašnjavaš”. Onda shvatim da sam vaspitala jaku decu. Možda zvuči tužno što sam odgajila jake devojčice, umesto da su, recimo, bezbrižne, ali morale su da budu takve. Instagram

Ćerke Jelene Karleuše majčine reči i te kako poštuju

Dakle, četrnaestogodišnja Atina i godinu dana mlađa Nika već dobro znaju kako da se nose sa maminom popularnošću. A da li i sa tatom razgovaraju o ličnim stvarima?

- Duško je, kao svaki tata, uglavnom kasica prasica. Tu vrstu ozbiljnih razgovora najčešće vode sa mnom, mada se i on maksimalno trudi da, koliko zna i može, priča sa njima. Ono što je jako važno, eto moram i da pohvalim Duška, nikada se nije usprotivio ili kontrirao bilo kojoj mojoj vaspitnoj odluci. Kad mu se požale, samo im odgovori: “Ako je mama tako rekla, tako će biti”. On zna da ću uvek učiniti samo ono što je najbolje za njih i zna da ja ne popuštam, dok im on popušta u svemu. Kad god je reč o stvarima koje su bitne za njihovo školovanje ili vaspitanje, ne meša se u moje odluke i hvala mu na tome – otkrila je JK za Story. Instagram