Jelena Karleuša otvorila dušu: Moje ćerke znaju sve, videle su i ono najružnije...

Jelena Karleuša otvorila je dušu u emisiji “Male stvari”, gde je, između ostalog, hrabro pričala i o problemima s kojima se suočava tokom cele karijere. U nekom trenutku, Snežana Dakić upitala je popularnu pevačicu kako njene ćerke reaguju na salve hejta koje ona skoro svakodnevno doživljava. Instagram

- Prvo što ljudi primete kod Atine i Nike jeste činjenica da su izuzetno lepo vaspitana deca. Drugo, odlične su učenice, a treće – one rastu uz majku koja je sve vreme životna lekcija i na neki način parametar kako se jedna žena bori i podnosi pritisak. One nisu ćerke nekog ko se bavi običnim poslom i nije na udaru javnosti, pa da im tako nešto bude šokantno – objašnjava Jelena.

- Od malih nogu, korak po korak, uče da je ovo nešto potpuno normalno i vrlo su svesne čitave situacije. One čitaju o mami sve, one su videle o mami sve... I ono najružnije. Videle su sve te slike, uvrede, naslove, napade... I niko nije pokušao ni najmanje da ih zaštiti, a ja to nisam mogla.

Instagram

Shvatila je, kaže, da ne može ništa da spreči, ali može da im na sopstvenom primeru objasni da su i greške deo života.

- Shvataju da je napad nešto sa čim mora da se živi, da greška i pad nisu smak sveta, da treba da ustaneš i ideš dalje, da se ja sa svim tim suočavam. Pošto je život moje majke oformio mene, sigurna sam da će život Atine i Nike biti izuzetno oformljen borbom njihove majke. Instagram

Nika je već dokazala da i te kako ume da odbrani mamu, bar od napada u virtuelnom svetu, gde ljudi ne prezaju ni od čega.

- One su na društvenim mrežama, trpe veliki pritisak i hejt, jer deca umeju da budu nemilosrdna. Tu su čak i lažni profili koji ih vređaju, iako su male. Ali, one na sve odgovaraju bez ijedne ružne reči, tako šmekerski i tako zrelo... To su naučile u kući – zaključila je JK. Privatna Arhiva