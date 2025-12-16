Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Ko je doktor Kovač, novi član stručnog štaba Novaka Đokovića?

Autor: | 16/12/2025

Novak Đoković još nije otkrio kako će izgledati njegov kaledar za 2026. godinu, ali nema sumnje da ima ozbiljne planove.

Photo by Milos Bicanski/Getty Images

 

Naš teniser ranije je završio sezonu i odlučio da napravi veliku pauzu kako bi se pripremio za Australian open, gde će pokušati da stigne do trofeja.

Iako još uvek nema glavnog trenera, Novak Đoković angažovao je trenera podizanje fizičke kondicije. U pitanju je doktor Mark Kovač koji će sa Novakom raditi na onim poljima gde je ekspert – kao trener za fizičku priremu, a pomagaće mu i prevenciji povreda.

- U poslednjih 18 meseci povrede su mi se dešavale češće nego što bih želeo, pa pokušavam da obnovim svoje telo kako bi početak naredne sezone bio sjajan i da, nadam se, mogu da držim korak sa najboljima – poručio je naš najbolji teniser.

Mark Kovač je konsultant za sportsku tehnologiju. Takođe je profesor, autor i predavač, koji je već radio sa brojnim elitnim sportistima i pomagao im da što duže sačuvaju odličnu formu.

U Novakovom timu su brojni stručnjaci koji se menjaju od turnira do turnira: Boris Bošnjaković, Dušan Vemić, Čarli Gomez...

 

 


 

