Supruga Željka Obradovića najveća mu je podrška ovih dana, skoro 40 godina, Vesna je njegova mirna luka

Više od 37 godina supruga Željka Obradovića poklonila je jednom od najuspešnijih košarkaških trenera Evrope. Osim svoje blagosti, topline, ljubavi i razumevanja podarila mu je dvoje dece sina Đorđa i lepu Anju, koja se skoro ostvarila u ulozi majke. Unuka Milica postala je centar sveta Željku i njegovoj izabranici koja uspešno već tri i po decenije izbegava medije i fotografisanje za iste. Photo by Jeremy Ng/Getty Images

Ne voli supruga Željka Obradovića da se o njoj govori i piše stoga se o njoj vrlo malo i zna. Popularni trener izbegava teme o svojoj privatnosti, ipak svi su se pitali da li je i u porodičnom domu on energičan kao na terenu.

Jedina fotografija bračnog para nastala, nažalost u danu tuge, tokom sahrane Dude Ivkovića govori da je Željko uz suprugu potpuna suprotnost u odnosu na onog čoveka koji žustrijim tonom savetuje svoje igrače i poziva ih na borbu na terenu.

S obzirom na to da je reč o teškom trenutku za oboje, budući da im je Duda bio kum, Željko i Vesna sklupčali su se jedno pored drugog, Vesna je u jednom trenutku i zaplakala dok ju je trener mirno tešio. U svojoj trenerskoj karijeri Željko je osvojio ukupno 63 trofeja i priznanja, ipak čini se da je najponosniji na to što je svojevremeno osvojio Vesnino srce.

Kao što je već poznato, čelnici KK Partizan juče su pokušali da ubede Željka Obradovića da se vrati na klupu KK Partizana, ali im to nije pošlo za rukom. Danas u 11h trebalo je da održe sastanak Upravnog odbora koji je do daljnjeg otkazan. Veliki broj naših proslavljenih košarkaša pružio je Željku podršku. Posle Saše Obradovića, sada se posle nekoliko dana čekanja oglasio i Aleksandar Saša Đorđević.

Osim toga, upravo je u toku redovan treninga tima kojem je do pre dva dana upravo čuveni Žoc bio trener, no, ne zna se ko je sada umesto njega sa igračima na terenu. O razlozima otkaza mnogo se spekuliše, a da li su u pitanju loši rezultati, nerazumevanje sa igračima ili nešto treće, saznaće se uskoro.






