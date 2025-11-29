Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Strpljivo smo čekali... Oglasio se Saša Đorđević, Željku Obradoviću poručio samo jedno

Autor: | 29/11/2025

Čelnici Partizana juče su pokušali da ubede Željka Obradovića da se vrati na klupu KK Partizana, ali im to nije pošlo za rukom. Danas u 11h pokušaće još jednom da razgovorima dođu do samo jednog cilja - da Obradovića ostane trener. Veliki broj naših proslavljenih košarkaša pružio je Željku podršku. Posle Saše Obradovića, sada se posle nekoliko dana čekanja oglasio i Aleksandar Saša Đorđević

Pročitajte Ova moćna žena je ćerka Željka Obradovića: Anja govori sedam jezika i slavi rođendan istog dana kada i slavni otac

Sale je na “X” nalogu okačio sliku generacije iz 1992. godine koja je postala šampion Evrope na čelu sa Željkom Obradovićem, uz sledeću poruku:

"Partizan je izgubio (od) Željka - ovo je najteži poraz u istoriji KKP. Nije se smeo dozvoliti ovakav ishod. A ja i moji nekadasnji saigrači,kao i uvek uz našeg najboljeg trenera, svim srcem i s velikom, večitom zahvalnošću - ekipa ‘92".

 

Sašina ponoćna objava unela je nemir pred ključne sate u klubu. Mnogi su shvatili njegovu poruku kao način da se zahvali Željku za sve što je učinio i da najavi da će ishod biti onakav kakav je saopšten pre nekoliko dana. Odnosno da trofejni stručnjak neće da promeni odluku o neopozivoj ostavci i da će zaista da ode iz kluba.

Sastanak koji uskoro počinje u Partizanu očekuje se sa velikim nestrpljenjem.

