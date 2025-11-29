Strpljivo smo čekali... Oglasio se Saša Đorđević, Željku Obradoviću poručio samo jedno

Čelnici Partizana juče su pokušali da ubede Željka Obradovića da se vrati na klupu KK Partizana, ali im to nije pošlo za rukom. Danas u 11h pokušaće još jednom da razgovorima dođu do samo jednog cilja - da Obradovića ostane trener. Veliki broj naših proslavljenih košarkaša pružio je Željku podršku. Posle Saše Obradovića, sada se posle nekoliko dana čekanja oglasio i Aleksandar Saša Đorđević.

Sale je na “X” nalogu okačio sliku generacije iz 1992. godine koja je postala šampion Evrope na čelu sa Željkom Obradovićem, uz sledeću poruku: Photo by Jeremy Ng/Getty Images

"Partizan je izgubio (od) Željka - ovo je najteži poraz u istoriji KKP. Nije se smeo dozvoliti ovakav ishod. A ja i moji nekadasnji saigrači,kao i uvek uz našeg najboljeg trenera, svim srcem i s velikom, večitom zahvalnošću - ekipa ‘92".

Partizan je izgubio (od)Zeljka - ovo je najtezi poraz u istoriji KKP.Nije se smeo dozvoliti ovakav ishod. A ja i moji nekadasnji saigraci,kao i uvek uz naseg najboljeg trenera,svim srcem i s velikom,vecitom zahvalnoscu-ekipa ‘92.🏆 pic.twitter.com/MqM6WDNUro — Aleksandar Djordjevic (@CoachDjordjevic) November 28, 2025

Sašina ponoćna objava unela je nemir pred ključne sate u klubu. Mnogi su shvatili njegovu poruku kao način da se zahvali Željku za sve što je učinio i da najavi da će ishod biti onakav kakav je saopšten pre nekoliko dana. Odnosno da trofejni stručnjak neće da promeni odluku o neopozivoj ostavci i da će zaista da ode iz kluba.

Sastanak koji uskoro počinje u Partizanu očekuje se sa velikim nestrpljenjem.





