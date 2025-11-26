Pismo Željka Obradovića posle ostavke u Partizanu

Željko Obradović podneo je danas ostavku na mesto trenera Košarkaškog kluba Partizan. Umesto zvanične izjave on se navijačima Partizana obratio otvorenim pismom, koje prenosimo u celosti
Pročitajte Na poziv selektora doleteo sa drugog kraja planete - On je nasledio kapitensku traku od Bogdana Bogdanovića
"Poštovani navijači Partizana,
Pre četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najlepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane deo Evrolige, uspeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.
Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima. Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana! Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!
Uvek jedan od vas, večno zahvalan!"
Pročitajte još
Ova moćna žena je ćerka Željka Obradovića: Anja govori sedam jezika i slavi rođendan istog dana kada i slavni otac
Ćerka Željka Obradovića rođena je istog dana kada i on
28/11/2025Saznajte više
Ivana Peters rekla zbogom prošlosti: Vreme je za novi početak
Ivana Peters potvrdila je da je vreme za novi početak
28/11/2025Saznajte više
Moram biti jak... 15 meseci najteže borbe Eltona Džona
Elton Džon o problemima sa vidom koji traju prilično dugo
28/11/2025Saznajte više
Saša Kovačević se verio, na redu je njegov brat: Rade i Kristina su devet godina zajedno
Brat Saše Kovačevića u vezi je devet godina
27/11/2025Saznajte više
Divna, moralna, osoba od reči: Milica Milša za HELLO! otkrila ko joj je najbolja drugarica
Najbolja drugarica Milice Milše je Danica Ristovski
27/11/2025Saznajte više
Zasijala jelka u domu Ilde Šaulić, ovakvu dekoraciju nema baš niko
Jelka Ilde Šaulić je nesvakidašnja
27/11/2025Saznajte više
Komentari (0)