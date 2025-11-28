Ova moćna žena je ćerka Željka Obradovića: Anja govori sedam jezika i slavi rođendan istog dana kada i slavni otac

Košarkaški trener Željko Obradović dao je ostavku na mesto trenera KK Partizan. Ovo je naišlo na negodovanje kluba, pa je upravo danas "dan D". Naime, saga oko budućnosti jednog od najboljih trenera u istoriji košarke traje već danima. Obradović je podneo neopozivu ostavku posle poraza crno-belih od Panatinaikosa, čelnici Partizana su održali hitan sastanak na kom su je odbili, a zatim su navijači ovog kluba, popularni Grobari, okupirali beogradski aerodrom "Nikola Tesla" i priredili su legendarnom treneru doček za pamćenje pri povratku iz Atine.
Pročitajte Umesto Olivere Kovačević, na mestu glavnog urednika takmičenja Pesma za Evroviziju biće ON
Sastanak između Ostoje Mijailovića, uprave Partizana i Željka Obradovića, zakazan je za danas od 13 časova i posle njega će se znati više o budućnosti legendarnog trenera na klupi crno-belih, piše Kurir. Tema sastanka biće samo jedna i uprava će imati jasan cilj - ostanak Željka Obradovića u klubu.
Što se tiče privatnog života Željka Obradovića, iako proslavljeni trener, te detalje nikada nije delo sa javnošću. Poznato je da je njegovo srce davnih dana ukrala jedna Vesna sa kojom ima Đorđa i Anju. Za razliku od sina, koji je krenuo očevim stopama i bavi se košarkom, ćerka je sebe pronašla u umetnosti, a od Željka je nasledila prepoznatljiv osmeh i neverovatnu energiju.
Pročitajte Saša Obradović o Željku i odlasku iz Partizana: Žao mi je što mu se to dogodilo, ali...
Anja Obradović rođena je u Beogradu 1985, a živela je i u Parizu, Barseloni i Ljubljani. Posebno je zanimljivo što je ona rođena istog dana u godini kad i njen otac Željko.
- Najbolji deo mog rođendana je to što ga delim sa svojim dragim ocem... i najboljim prijateljem! – napisala je Anja na Fejsbuku jednom prilikom.
U rodnom Beogradu ćerka Željka Obradovića otvorila je umetničku galeriju Hestia", a vođena poslom živela je u Barseloni i Parizu, kao i Sloveniji. Anja govori sedam jezika i veliki je zaljubljenik u padobranstvo.
Pre četiri godine na svet je donela ćerku Milicu, Obradovićevo prvo unuče. U ovim danima, ona je Željkova najveća podrška.
Slične Vesti
Ova MOĆNA ŽENA je ćerka Željka Obradovića: Govori sedam jezika, ima tatin osmeh i jednu ekstremnu strast FOTO
Ćerka Željka Obradovića je ugledna umetnica
11/05/2023Saznajte više
Pročitajte još
Ova moćna žena je ćerka Željka Obradovića: Anja govori sedam jezika i slavi rođendan istog dana kada i slavni otac
Ćerka Željka Obradovića rođena je istog dana kada i on
28/11/2025Saznajte više
Ivana Peters rekla zbogom prošlosti: Vreme je za novi početak
Ivana Peters potvrdila je da je vreme za novi početak
28/11/2025Saznajte više
Moram biti jak... 15 meseci najteže borbe Eltona Džona
Elton Džon o problemima sa vidom koji traju prilično dugo
28/11/2025Saznajte više
Saša Kovačević se verio, na redu je njegov brat: Rade i Kristina su devet godina zajedno
Brat Saše Kovačevića u vezi je devet godina
27/11/2025Saznajte više
Divna, moralna, osoba od reči: Milica Milša za HELLO! otkrila ko joj je najbolja drugarica
Najbolja drugarica Milice Milše je Danica Ristovski
27/11/2025Saznajte više
Zasijala jelka u domu Ilde Šaulić, ovakvu dekoraciju nema baš niko
Jelka Ilde Šaulić je nesvakidašnja
27/11/2025Saznajte više
Komentari (0)