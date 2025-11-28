Ova moćna žena je ćerka Željka Obradovića: Anja govori sedam jezika i slavi rođendan istog dana kada i slavni otac

Košarkaški trener Željko Obradović dao je ostavku na mesto trenera KK Partizan. Ovo je naišlo na negodovanje kluba, pa je upravo danas "dan D". Naime, saga oko budućnosti jednog od najboljih trenera u istoriji košarke traje već danima. Obradović je podneo neopozivu ostavku posle poraza crno-belih od Panatinaikosa, čelnici Partizana su održali hitan sastanak na kom su je odbili, a zatim su navijači ovog kluba, popularni Grobari, okupirali beogradski aerodrom "Nikola Tesla" i priredili su legendarnom treneru doček za pamćenje pri povratku iz Atine.

Sastanak između Ostoje Mijailovića, uprave Partizana i Željka Obradovića, zakazan je za danas od 13 časova i posle njega će se znati više o budućnosti legendarnog trenera na klupi crno-belih, piše Kurir. Tema sastanka biće samo jedna i uprava će imati jasan cilj - ostanak Željka Obradovića u klubu. Profimedia

Što se tiče privatnog života Željka Obradovića, iako proslavljeni trener, te detalje nikada nije delo sa javnošću. Poznato je da je njegovo srce davnih dana ukrala jedna Vesna sa kojom ima Đorđa i Anju. Za razliku od sina, koji je krenuo očevim stopama i bavi se košarkom, ćerka je sebe pronašla u umetnosti, a od Željka je nasledila prepoznatljiv osmeh i neverovatnu energiju.

Anja Obradović rođena je u Beogradu 1985, a živela je i u Parizu, Barseloni i Ljubljani. Posebno je zanimljivo što je ona rođena istog dana u godini kad i njen otac Željko.

- Najbolji deo mog rođendana je to što ga delim sa svojim dragim ocem... i najboljim prijateljem! – napisala je Anja na Fejsbuku jednom prilikom. Facebook

U rodnom Beogradu ćerka Željka Obradovića otvorila je umetničku galeriju Hestia", a vođena poslom živela je u Barseloni i Parizu, kao i Sloveniji. Anja govori sedam jezika i veliki je zaljubljenik u padobranstvo.

Pre četiri godine na svet je donela ćerku Milicu, Obradovićevo prvo unuče. U ovim danima, ona je Željkova najveća podrška.

