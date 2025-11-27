Srđan Đoković: Dijana i ja smo se žrtovavli da bi Novak bio to što jeste, naši sinovi Đorđe i Marko su takođe patili zbog toga

Srđan Đoković do sada nije pričao javno o svim problemima kroz koje je prošla njegova porodica na putu ka velikom uspehu. Novak je grandioznom pobedom na turniru u Atini još jednom dokazao da je najbolji teniser svih vremena, a njegov otac je nedavno otkrio koliko se cela porodica žrtvovala za Noletov uspeh i ko je najviše ispaštao zbog toga. Kako kaže, bilo im je mnogo teško, ali je vredelo. Photo by Milos Bicanski/Getty Images

- Nekih 15 godina života smo moja žena Dijana i ja posvetili Novaku i žrtovavli smo se zbog njega da bi on bio to što jeste. Naši sinovi Đorđe i Marko su takođe patili zbog toga, njima nismo mogli toliko da se posvetimo, ni psihički ni finansijski. Mogu da kažem da je Đorđe bio čak i veći talenat za tenis od Novaka u tim nekim mladim godinama, ali smo mi morali da se fokusiramo na Novaka. Bilo je mnogo teških situacija. Čak sam i od Novaka krio koliko je teško jer sam pred decom morao da budem jak.

A onda se zatvorim u kupatilo i tu se slomim da oni ne vide. Noletu sam tek kada je imao 17 godina rekao kakve sve probleme imamo jer on ništa od toga nije znao. Nije znao čak ni da smo živeli u iznajmljenim stanovima, a morali smo pet stanova da promenimo. Tek kada su njemu neki ljudi počeli da pune glavu šta treba da radi i kako, tada sam mu rekao koje smo sve probleme imali - otkrio je Srđan Đoković i dodao da su se zbog stresa razboleli i on i njegova supruga Dijana.

- Punih petnaest godina smo živeli pod velikim stresom zbog Novaka. Zato mi je srce stradalo, Dijana je pre nekih 12 godina imala zdravstvenu krizu iz koje se jedva izvukla, a ja sam pre 9 godina jedva preživeo. Imao sam sepsu, vodu na plućima i dve jake bakterije. Kada sam stigao u bolnicu u Minhenu nisu hteli da me prime jer su mislili da sam gotov. Nisam mogao ni vazduh da udahnem. Jedva su me nekako primili, a onda sam se iz inata izborio. Snaga uma mi je pomogla da preživim tu situaciju, baš kao što Novaku pomaže snaga uma da izdrži na terenu kad mu je najteže - objasnio je Srđan koji je sada najponosniji na svog sina koji je nedavno u Atini osvojio turnir i 101. trofej u karijeri i tako ponovo ispisao tenisku istoriju, pisao je Blic.

- U Grčkoj sam kao kod kuće. Ovo je savršen kraj. Imate strast i ljubav prema tenisu, imate moć da organizujete turnire ovog tipa. Hvala Atina! - poručio je Nole publici posle pobede početkom ovog meseca. Photo by Clive MasonGetty Images





