Ispovest Srđana Đokovića: Bio sam na ivici smrti, a on me je spasio

Otac Novaka Đokovića, najboljeg tenisera sveta, Srđan Đoković, gostujući u emisiji “Dnevni red” na televiziji “B92” govorio je o uspesima svog sina, ali i o javnosti manje poznatoj drami koju su on i njegova porodica pre nekoliko godina preživeli.

Ata Images



‒ Bilo je teško, imao sam sepsu i jedno tri nedelje život mi je visio o koncu. Prebacili su me u Minhen jer nisam imao uslove za lečenje. Nole je igrao završni turnir u Londonu i tu pobedu je posvetio meni. Hteo je da bude sa mnom i da ne ide na turnir, ali sam mu rekao: “Ne”. Ti tati daješ snagu kad igraš i pobeđuješ” ‒ ispričao je Srđan.

Kako je jednom prilikom otkrio, život mu je spasao ruski biznismen Genadi Timčenko, jedan od najbogatijih ljudi sveta i veliki prijatelj predsednika Vladimira Putina, koji ga je svojim privatnim avionom prebacio na kliniku u Nemačkoj.

‒ U Minhenu sam dospeo u prave ruke, one su me spasle. Lekari su pretpostavljali da me je zarazila igla od neke injekcije protiv bolova, da mi je napravila eksploziju i haos u organizmu. Dobio sam sepsu, vodu u plućima, asepse po celom zadnjem delu tela, naročito u sakralnom delu. Bio sam na aparatima, danima ništa nisam jeo, imao sam 68 kilograma. Sam Bog me je spasao i Presveta Bogorodica. Zahvaljujem im na tome, naročito mojim najbližima, koji su bili uz mene, supruzi Dijani, sestri Jeleni i bratu Goranu. Nisu se odvajali od mene tih pet nedelja, kao i još šest-sedam nedelja u toku oporavka. Eto, to je prava istina o mojoj bolesti.

Posle problema koje je uspešno prebrodio, zdravstveno stanje Srđana Đokovića u potpunosti se stabilizovalo, a o ozbiljnosti situacije najbolje svedoče reči jednog lekara.

Profimedia

‒ Ljudi koji je trebalo da znaju koliko mi je stanje ozbiljno dok sam još bio svestan i mogao da letim bilo gde to nisu znali. Mogao sam da predupredim sve probleme koje sam kasnije imao. Malo sam zakasnio, ali opet na vreme, pa sam izvukao živu glavu. Kasnije, kad sam bio sa Novakom na jednom turniru, posetio sam privatnu kliniku, gde mi je profesor rekao da bi dan kada sam stao na noge trebalo da slavim kao drugi rođendan – završio je Srđan Đoković.