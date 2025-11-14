Nikad tužniji rođendan, Marija Šerifović danas puni 41 godinu

Marija Šerifović pre dva dana sahranila je oca Rajka koji je preminuo u ponedeljak posle kraće i teške bolesti u Kliničkom centru u Kragujevcu gde je bio hospitalizovan poslednjih dana. Do zadnjeg trenutka o njemu su brinuli ćerka i sin Danijel, a vest o smrti oca duboko ih je pogodila.

Samo četiri dana od kako je umro i dva nakon što je sahranjen u domu Šerifovića danas bi se slavilo, ipak, ove godine će se samo obeležiti važan dan. Naime, pevačica danas proslavlja 41. rođendan i prvi koji će proslaviti bez oca. Muzička zvezda se ove godine nije oglasila povodom ovog dana, kao što je inače činila na društvenim mrežama. Miomir Milić

Ipak, njena sreća i radost, sin Mario jutros joj je prvi čestitao divan dan, a on joj je svakako i najveća uteha u najtežim životnim trenucima. Danas će u krugu svojih najbližih obeležiti rođendan, a sigurni smo da će sinu ispuniti želju pa će zajedno oduvati svećice sa torte.

Na Rajkovu sahranu u sredu na kragujevačkom groblju došli su brojne kolege i prijatelji njegove ćerke koja je sve vreme pridržavala majku Vericu s obzirom da joj je smrt bivšeg muža veoma teško palo.

- Dragi tata, opraštamo se od tebe, ali znaj da je sve vredno truda i da ćeš nam nedostajati - pisalo je u oproštajnom govoru koji je sastavila Marija.

- Nedostajaćeš svojoj omiljenoj pevačici, svojoj Verici, iako to ona nikada neće priznati. Danas tata želim da znaš da sam sve uspela da razumem, ništa ti tata ne zameram, želim da znaš da ostaneš da živiš uz mene i u meni jer si ti moj dragi tata. Tata, tamo gde si sada baci pogled na nas, zapali crveni malboro, i znaj da je sve vredelo. Zagrli mog strica, onu malu gospođu, moju baku, a tvoju majku koja nas je sve volela. Voli te tvoja ćerka Marija, sin Danijel, unuk Mario i tvoja omiljena pevacica Verica - piše u oproštajnom govoru koji je Marija namenila Rajku.





