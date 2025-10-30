Postoje neprolazne boli, one koje nas, ma koliko se trudili da krenemo dalje, stalno vraćaju na osnovno emotivno podešavanje. Jedna od takvih je ona uzrokovana smrću Nebojše Glogovca. Pošten čovek se posle takve nepravde pita kako se osećaju njegovi najbliži kad je ceo region odenuo crninu kao da je otišao član porodice. Posle sedam godina, u danima kad obeležava njegov 56. rođendan (30. avgust), glumčeva supruga Milica Glogovac podelila je u ekskluzivnom intervjuu za magazin Gloria detalje njihove nezaboravne ljubavi krunisane rođenjem ćerke Sunčice.

- Ima Nebojšinu energiju, čak i u očima. Ima njegovu silu, neverovatno mi je da je to nasledila. Potpuno njegov karakter, divlja je, mnogo voli da pleše, živahna je, mangup. Ima replike da se zaledim. On je nastavio da živi kroz nju. Šteta što nije imao vremena da utiče na njeno formiranje. Ne sumnjam da bi bio perfektan otac, bio je strašno nežan prema svojoj deci, kako prema sinovima, tako i prema njoj. Rekao mi je da ću ja da vaspitavam Sunčicu, a da će on samo da se mazi s njom. Tako bi i bilo, znam. Prošle godine, kad je pošla u prvi razred, rekla mi je da je videla tatinu sliku u školi. „Jesi li sigurna”, upitala sam je. „Jesam, učiteljica je rekla da je to moj tata”, odgovorila mi je. Sva je bila važna. U okviru kampanje „Negujmo srpski jezik” u školi su okačili fotografije raznih ljudi, među njima i glumaca. S njom pričam odmalena, jer tako je kako je. Imam fotografiju njih dvoje s našeg venčanja, on je drži i bere neki cvetić. Trudim se da je povežem s onim što se odnosi na porodicu, kakav je on suštinski bio. Želela sam da odvojim njega kao glumca i zvezdu od onog što predstavlja kao njen otac kako ga ne bi posmatrala samo kroz film i ono što je radio.

Tuga je pošla u prvi razred

Osim što je izgubila čoveka kojeg je volela, Milica je posle Nebojšine smrti morala sama da vodi računa o jednogodišnjoj Sunčici.

- Postoji žal za onim što smo imali i izgubili, za onim što je moglo biti, a nije. Sada sam OK, mada ima situacija kad „prezupčim”. Kad se nešto važno dešava u Sunčicinom životu – prvi dan u školi ili kad ima predstavu – fali mi da delimo te doživljaje, jer je verovatno niko neće voleti kao što ju je voleo on i što je volim ja. U zdravim odnosima, niko ne voli kao roditelj. Nedostaje mi njegova ljubav za nju. Bilo mi je jako teško da prođem kroz gubitak s malim detetom i napravim ambijent za nju. Sve je to bilo kompleksno i zahtevno. Prošlo je više od sedam godina, tuga je pošla u prvi razred. Tragično je što se sve tako izdešavalo. Imali smo sreću što smo se našli, nekako smo se odmah povezali, a zatim smo dobili ćerkicu koju je baš jako želeo. Stalno je na fakultetu pričao da će imati ćerku koja će da uđe i da se predstavi „Ja sam Cuca Glogovac”.Vojin Ćetković je počeo da plače kad smo mu saopštili da ćemo dobiti devojčicu. Znao je koliko je Nebojša to želeo. Nas dvoje smo bili jako zaljubljeni, povezani, nismo ni stigli da se posvađamo. Ljubav se samo uvećavala. Četiri godine smo bili zajedno, upola kraće nego što sam sada bez njega. Instagram

Nebojši je izrečena presuda - dijagnostikovan kancer, mesec dana pre nego što je preminuo.

- Do kraja, do poslednjeg dana u bolnici, imao je šaljiv, autoironijski odnos prema onome što mu se dešavalo. Njegov nestašni, vispreni duh bio je živ i onda kada ga je telo izdavalo. Sve je bilo brzo, sve se dešavalo odjednom. Preciznu dijagnozu smo saznali mesec dana pre njegove smrti. „Sada imam kućnog ljubimca u sebi”, govorio je prijateljima. Nismo imali vremena da razmišljamo o svemu, delovali smo odmah, reagovali na dnevnom nivou. Trebalo je odlučiti na koji način treba da se leči, gde treba da ide, šta je najpametnije. Pravili smo spisak alternativnih metoda lečenja, pominjala se kubanska vakcina. Od svih mogućih metoda nijednu nismo stigli da primenimo. Pitali su me da li je znao šta se dešava, da li je bio svestan ishoda. Kako je mogao da bude svestan onoga što ubrzo sledi kad ti kažu od čega boluješ i da ćeš u nekom trenutku umreti? Ne možeš da ne veruješ, ali istovremeno ne možeš da pojmiš nešto tako strašno i okrutno. Da je to trajalo godinama, posle izvesnog vremena mogao bi da se navikne na mogućnost da će izgubiti život. Ali da ode za mesec dana... Ti ne znaš kako izgleda kad se čoveku nešto takvo dešava. Nažalost, mnogi ljudi prolaze kroz agonije, ako ne iste, onda slične. Gotovo da ne poznajem nikoga ko nema nekoga bliskog koji nije prošao kroz iskustvo borbe s rakom.

Četiri godine ljubavi ispunili su mnogi filmski događaji. Svaki detalj s venčanja na salašu 3. septembra 2017. utisnut je u svaku njenu ćeliju.

- Imali smo ideju da bude napolju, ali baš tog dana, 3. septembra, pala je kiša. Noć ranije dobila sam temperaturu, završila na infuziji. Na sve to, i meni i njemu su se „spržili” telefoni. Kad je počela kiša, odlučili smo se za zatvoreni prostor. Iako nam je ta ideja bila manje atraktivna, kad smo nas troje ušli u salu nasmejani – Nebojša je nosio Sunčicu, imala je nepunih godinu dana – i videli sve drage ljude oko nas, zaboravili smo na sve. Voleo je da peva, da pleše. Preplesali smo celu svadbu, bili smo glavne zvezde. Nosila sam neke ravne cipele, tako sam želela. Podelili smo s dragim ljudima sve lepo što nam se dešavalo. Tada zapravo shvatiš šta svadba znači – svedočenje jednoj ljubavi. Koliko je to lepo. Sad kada vratim film, mnogo mi je drago što se to dogodilo i što su svi bili jako veseli. Imala sam osećaj da levitiramo iznad zemlje. To mi je sve vreme bio utisak, neka to bude potpuno subjektivan i romantizovan doživljaj mlade, ali jeste bilo tako – svedoči Milica Glogovac u intervjuu za Gloriju.

