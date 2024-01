Podrška kada je bila najpotrebnija: Evo ko se nije odvajao od Milice Glogovac kada je bilo najteže

Udovica Nebojše Glogovca otvoreno o svom privatnom životu

Milici Glogovac život se zauvek promenio kada je posle teške bolesti preminuo njen suprug Nebojša Glogovac. Milica tada postaje samohrana majka, a njihova ćerka Sunčica sa nepune dve godine ostaje bez oca, scenario iz najgore noćne more. Saša Huzjak

Nakon smrti voljenog Glogija, Milica je morala da skupi snagu zbog njihove ćerkice.

Povukla se iz javnosti i fokusirala se na vaspitavanje Sunčice koja raste u preslatku devojčicu, i trudi se da joj apsolutno ništa ne manjka.

Gostujući u podkastu "Mamazjanija", udovica Nebojše Glogovca otvoreno je pričala o svim poteškoćama koje život samohrane majke nosi, o ćerki ali i samom Nebojši i kako održava sećanje za njega, a onda je podelila ko je bio uz nju kada joj je bilo najteže. ATA Images

Iako je imala veliku podršku porodice i prijatelja, Milica nikad neće zaboraviti koliko joj je Branka Katić pomogla u najtežem periodu u životu.



"I nikad neću zaboraviti… šta ostane u sećanju u tim nekim najtežim trenucima kad je Sunčica stvarno jako mala, to je bio period korone, i već si na kraju dana jako umoran. I dolazi nam Branka Katić u goste. I mene ona šalje u krevet, njoj čita priču i uspavljuje je i odlazi u kuhinju i opere sudove i onda sve… I ode. Eto, to je ogromna, enormna pomoć, to je velika podrška i to je prava podrška. Nemojte zvati i pitati 'je l‘ vam treba nešto' svoje prijatelje koji su samohrani roditelji ili samo roditelji. Eto, takve stvari koje su male gledano onako u izvedbi, a zapravo su ogromne. I eto, zahvalnost svima koji su se na taj način našli da me podrže", ispričala je Milica u podkastu "Mamazjanija". Ata Images