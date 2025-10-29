Lepše ne može: Sve je spremno za prvi rođendan sina Petra Graša

Sin Petra Graša uskoro slavi prvi rođendan
Hana Huljić i Petar Grašo već godinama uživaju u ljubavi i porodičnoj sreći, koju je uveličalo dvoje mališana.
Ćerka Alba rođena je pre tri godine, dok se sin Toni bliži prvom rođendanu.
Naslednica hitmejkera Tončija Huljića dala je intervju za hrvatko izdanje magazina Story, u kojem je govorila o karijeri, suprugu, porodici...
Ona je danas organizovala promociju nove uspavanke koju je napisala, a tom prilikom prisetila se svog odrastanja.
- Mama nam je uglavnom čitala ili izmišljala priče koje je kasnje zapisala i objavila u svojoj dečjoj knjizi. Ali, često sam se uspavljivala i budila uz zvuke klavira, jer bi tata znao svirati u bilo koje doba dana ili noći, nije mu bilo bitno spavamo li. A mi smo navikl i to nam nije smetalo.
Hana Huljić otkrila je i kako se Petar Grašo snalazi u uspavljivanju dece.
- Kad god ja ne mogu uspavati decu, on to učini. Ne peva uspavanke, već im priča priče. Priča duboko, tiho, kao da šapuće, i izmišlja priče. Alba odmah zaspi. Čitala sam da se deca brže uspavaju uz očev glas, jer je dublji.
Sin Petra Graša i Hane Huljić bliži se prvom rođendanu.
- On je mio, dobar i drag. Vesela je beba, voli puno jesti, suprotno od Albe. Dosta su različiti. Jako je simpatičan, sve nas kupi s tim slatkim osmehom. Vidim da će biti visok i snažan, jer ga je već sada, s godinu dana, teško nosti. Možda jednog dana bude sportista, videćemo.
Na pitanje kako će proslaviti njegov rođendan, 31. oktobra, odgovorila je:
- Kod kuće, uz moju stranu porodice i Petrovu.
