Toni Grašo proslavio prvi rođendan, mama i tata priredili žurku iz snova

Toni Grašo je već veliki dečak! Naime, sin Petra Graša i Hane Huljić poslednjeg dana oktobra proslavio je veliki prvi rođendan, a u duvanju svećica sa torte pomogla mu je starija sestra Alba. Ova godina je veoma važna u životu popularnog muzičara, tri decenije blistave karijere, turneja koja je i više nego uspešna i deca koja mu ulepšavaju svakodnevnicu. Ante Odak

Krajem oktobra meseca mlađi sin je napunio godinu dana, a proslava je, kako je ranije najavila i Grašova supruga Hana Huljić, protekla u intimnom okruženju i bez velikih okupljanja. Huljićeva je ranije naglasila da su se Grašo i ona zasitili brojnih slavlja koja su im prethodila pa su odlučili organizovati malo porodično druženje, samo s najbližima.

Naslednica hitmejkera Tončija Huljića dala je intervju za hrvatko izdanje magazina Story, u kojem je govorila o karijeri, suprugu, porodici... Ona je organizovala promociju nove uspavanke koju je napisala, a tom prilikom prisetila se svog odrastanja.

- Mama nam je uglavnom čitala ili izmišljala priče koje je kasnje zapisala i objavila u svojoj dečjoj knjizi. Ali, često sam se uspavljivala i budila uz zvuke klavira, jer bi tata znao svirati u bilo koje doba dana ili noći, nije mu bilo bitno spavamo li. A mi smo navikli i to nam nije smetalo.

Govoreći o deci, pevačica je otkrila kakav je Toni, sada već veliki dečak koji ima godinu dana:

- On je mio, dobar i drag. Vesela je beba, voli puno jesti, suprotno od Albe. Dosta su različiti. Jako je simpatičan, sve nas kupi s tim slatkim osmehom. Vidim da će biti visok i snažan, jer ga je već sada, s godinu dana, teško nosti. Možda jednog dana bude sportista, videćemo.

A sada kako je objasnio Grašo za In Magazin, dečji rođendani zapravo su prilike odraslima da se druže, u čemu je muzičar posebno uživao.

- Proslavili smo to u privatnom okruženju, samo najbliža familija, bilo nam je lepo. Svi ti dečji rođendani se slave da bi se stariji malo okupili i napili. To je normalno jer deca nisu svesna do treće-četvrte godine, ali nama je bilo lepo. Kad vidiš na okupu familiju i dvoje zdrave male dece, srećan si jer ti imaš njih i oni imaju tebe, a to je privilegija, koju danas, nažalost, nemaju sva deca - izjavio je.





