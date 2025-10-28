Emina Jahović najponosnija mama: Jaman ima 17 godina a već pet samostalno zarađuje, želja mu je da postane...

Jaman Sandal počeo je da zarađuje kao tinejdžer

Emina Jahović poslednjih dana oktobra boravi u srpskoj prestonici gde vredno radi i privodi poslednje pripreme kraju pred veliki solistički koncert koji će dva puta održati u Sava Centru, 7. odnosno 18. novembra.

Popularna pevačica nikada nije krila od javnosti privatni život pa tako mnogo šta i znamo o njoj, ipak, kako joj sinovi rastu poštuje njihovu želju da se porodična privatnost ne deli sa publikom, pa su retki trenuci kad govori o naslednicima - Jamanu i Javuzu.

Eminin stariji sin u avgustu je napunio 17. godina dok mlađi ima 13. Jaman Sandal već punih pet godina vredno radi i samostalno zarađuje, te je pevačica zaboravila kako izgleda kada joj on traži džeparac.

- Počeo je da radi i zarađuje, on je totalno samostalan. Ne sećam se kada mi je tražio novac, naravno, ima sve što mu je potrebno za život da mu bude potaman ali jako su skromni. Jaman je počeo da radi već od svoje 12. godine. Apgrejdovao je karaktere u igricama pa je prodavao to svojim prijateljima, pa je onda otvorio radnju, odnosno to mu je otac otvorio. Prodavao je patike koje su bile iz limitiranih kolekcija, koje nisu mogle da se nađu na tržištu lako. Pomagao mu je Mustafa mnogo u tome. On zarađuje za sebe, sada ima 17 godina i ima svoje nastupe. Ja sam bila u šoku kada sam saznala da ga je Mustafa pustio da ode negde i pušta muziku, on se pritom sam dogovorio za cenu i sve druge detalje. Mustafin asistent je bio sa njim, međutim shvatila sam da je to Mustafin prijatelj, taj vlasnik kluba pa ga na taj način kontrolišu. Sada pohađa časove klavira, uči harmoniju i on kaže da želi da bude jedan od najboljih DJ-eva na svetu, ja u to ne mogu da verujem ali dete manifestuje svoje želje i ja to potpuno podržavam - rekla je muzička zvezda pa dodala:

- Jaman je dete koje mnogo brine o meni, moram da ti se pohvalim. Hvala dragom Bogu za to, skoro nije mogao da me dobije, zva je i mog menadžera i drugaricu da vidi gde sam, šta mi je, jesam li dobro. Kad ode kod oca vikendom uvek me pita "Mama, jesi gladna, jesi dobro". Jako je pažljiv, vrlo je nežan a opet muškarac. Meni je to neverovatno, ima devojku već dve godine, vidim da je i prema njoj baš nežan. Neko mi je skoro rekao da ću biti katastrofalna svekrva, ali stvarno nisam, doduše nisam još uvek ni došla u tu fazu. Puštam svoje dete da bira i ima svoj izbor, i ne želim da mu se mešam, i ako ga povredi neka, treba da dođe do toga, treba da doživi takve situacije i životne udarce jer od toga se život sastoji. Ne mogu da ga zaštitim a niti da mu uskratim slobodu. Volim tu njegovu devojku, često je kod nas, mnogo je slatka, mazna je, mnogo se razlikuje od mene. Kažu da obično sinovi biraju žene koje liče na njihove majke, ali kod Jamana je to potpuno drugačije.

Jaman Sandal će od naredne godine studirati muziku u Londonu, što je takođe Emina potvrdila govoreći za medije. Dok se mlađi Javuz još uvek nije profesionalno pronašao, niti za sada ima ambicije da krene maminim i tatinim stopama.

Eminini sinovi će sigurno biti gosti na jednom od njena dva beogradska koncerta, jer obožavaju Srbiju i srpsku prestonicu iako ne mogu da provode vreme u Beogradu koliko bi voleli. Hype TV screenshot





