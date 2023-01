Žena Mustafe Sandala zadala novi udarac Emini, u sve uplela pevačicinog sina Jamana FOTO

Žena Mustafe Sandala zadala novi udarac Emini

Mustafa Sandal ovog januara proslavio je 53. rođendan. Tim povodom popularni turski pevač gostovao je u jednoj emisiji, a supruga Melis i sin Jaman priredili su mu malo iznenađenje. Ne samo da su se pojavili na licu mesta, nego su doneli i rođendansku tortu.

U prvom planu na torti je fotografija para sa njihovog venčanja letos u Rimu. Ipak, više komentara odnosilo se na već velikog dečaka koga je Mustafa dobio u braku sa Eminom Jahović.

On ima 14 godina i živi sa majkom, ali je blizak i sa ocem. No, moramo da primetimo još nešto – Jaman je mamina slika i prilika. Verovatno ste i vi to zaključili kada ste videli fotografiju.