Marija Šerifović Mnogo sam postigla za ove 22 godine, ali na ovo sam najponosnija

Fondacija “Šaban Šaulić”, osnovana pod pokroviteljstvom porodice “kralja narodne muzike”, danas je počela sa radom. Fondacija ima za cilj da pomogne u afirmaciji mladim talentima koji žele da se dokažu u svetu muzike. Aleksandra Milinković

- Ovo je jedan od najznačajnijih, ujedno i najemotivnijih dana za moju porodicu, Šabanove prijatelje, saradnike i za mene – rekla je Šabanova udovica, Gordana Šaulić, pa dodala:

- Sve ove godine trudimo se kao njegovi najbliži da očuvamo uspomenu i da podsećamo na ogromnu zaostavštinu koju je Šaban ostavio muzici. On je bio čovek koji je uvek davao šansu mladim talentima, bodrio ih, komponovao pesme za njih, trudio se da svakome pomogne.

Jedan od najboljih pevača na ovim prostorima tragično je izgubio život 17. februara 2019. godine.

Na taj datum, iduće godine biće održan humanitarni koncert pod nazivom “Verujem u ljubav”, na kojem će, između ostalih, nastupiti Marija Šerifović i Aleksandra Prijović.

- Za nas koji smo ga voleli 17. februar je izuzetno težak dan. Iako više nije sa nama nastaviće da pomaže nekim mladim ljudima koji žele da zakorače u muzički svet – rekla je na konferenciji za medije Šabanova naslednica, Ilda Šaulić.

Marija Šerifović bila je glavni inicijator za organizaciju ovog koncerta, a o tome kaže:

- Mnogo sam u životu postigla za ovih 22 godine, i ne znam na koju da budem više ponona. Ipak, rekla bih da sam na ovo posebno ponosna.

- Ja bih i ovom prilikom, kao neko ko nešto zna o muzici da podsetim ljude da se još uvek niko nije rodio ko peva kao Šaban Šaulić, velike su šanse da se roditi ni neće. I tako sam došla na tu ideju. Razgovarala sam sa porodicom, imali su razumevanja za tu moju zamisao. Hvala što su meni dozvolili da budem inicijator.

Pogledajte galeriju fondacija "šaban šaulić"





