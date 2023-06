Više nije dete: Sin Emine Jahović oduševio, Jaman je izabrao nju FOTO

Sin Emine Jahović više nije dete

Emina Jahović i Mustafa Sandal nisu ostali u najboljim odnosima posle razvoda, ali održavaju kontakt. Prvo je ona njega tužila zbog neplaćanja alimentacije, pa je on uzvratio kontratužbom, a u međuvremenu je stigao da se ponovo oženi. U svakom slučaju, bivši par ima dva sina, Jamana i Javuza, koji su život nastavili sa majkom, ali se često viđaju sa ocem. Cem Talu

Dečaci su od roditelja nasledili dobre gene, a očigledno i ljubav prema muzici. Stariji Jaman u avgustu će proslaviti 15. rođendan i možda ga ne biste prepoznali. Ne samo zato što godine lete... U slobodno vremo, kada ne ide u školu, tinejdžer pokazuje kako se snalazi za miks-pultom.

Leto provodi puštajući muziku na festivalima, kao što je, na primer, bio događaj koji je nedavno održan na plaži u turističkom centru Akijaka. Bavi se i kajt-surfingom, sve popularnijim sportom na vodi.

Sebe predstavlja kao umetnika, a da li će, poput mame i tate, jednog dana zapevati i snimiti album, tek ćemo videti. U svakom slučaju, i Jaman i Javuz su pod Emininim budnim okom. Instagram

‒ Pošto se moj bivši muž oženio, ja sam morala da budem ta koja će se više posvetiti deci. Mustafi stvarno želim mnogo sreće, uvek će biti moj prijatelj i otac moje dece, ali da sam se ja bacila u provod, sinovi bi ostali po strani. Želim da se posvetim njima. Ostalo će doći samo po sebi – rekla je Emina pre nekoliko meseci.

Instagram

Sin Emine Jahović obožava Srbiju

Popularna pevačica je otkrila da je Jaman ‒ „potpuno naš“.

‒ On obožava Srbiju i naš jezik. Pričamo na srpskom, nisam verovala da će se to desiti. Mnogo voli Andriju Miloševića i Anđelku Prpić. Inače, ne prati turske serije i filmove, samo strane. Javuz je jutjuber i mali akademik, on se malo razlikuje. Instagram