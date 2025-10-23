O Jeleni i Saški znamo sve, a ko je treća snaja Đokovića? Misteriozna Brazilka ovakav odnos ima sa Srđanom i Dijanom

Marko Đoković godinama unazad vodi život daleko od svetske medijske lupe, jer nikada nije voleo preterano javno eksponiranje iako mu je brat najbolji teniser svih vremena.
O njegovom privatnom životu malo šta se zna, ali znamo da ga je brazilska dizajnerka Letisija Tesari osvojila pre nešto više od sedam godina i da zajedno žive u Marbelji.
Za razliku od Novaka i Jelene koji su stalno pod lupom javnosti, pa čak i najmlađeg Đorđa Đokovića i njegove supruge Saške, Marka retko možemo videti na javnim događajima, osim kada su u pitanju mečevi njegovog brata.
Marko je vrlo štur i kada su društvene mreže u pitanju, pa je sada sve iznenadio postom na kojem ima kaubojski šešir i pozira sa devojkom, koja je sa njim uskladila stajling.
Njih dvoje su sedam godina u ljubavi i žive zajedno, a njene reče koje je svojevremeno uputila Marku ganule su mnoge.
- Ne znam odakle da počnem kada pomislim na tebe, kada pričam o tebi, kada te pogledam... Ne znam odakle da počnem... Jer moja osećanja prema tebi ne počinju i ne završavaju se... Ne postoje reči kroz koje mogu da izrazim kao se osećam u trenucima u kojima zajedno živimo... Volela bih kada bih mogla da objasnim neobjašnjivo, svaki put kada pokušam da otkrijem šta je to što osećam prema tebi, iznova... Ne znam odakle da počnem. Moja ljubav prema tebi počinje svaki dan, kao da je to početak nečeg potpuno novog i neobjašnjivog. Za početak bih mogla da kažem da te volim - napisala je ona.
Pročitajte Fotografija raznežila svet, brat Novaka Đokovića oduševio - Ovo je moja baka!
Podsećanja radi, od kako je stavio tačku na profesionalnu tenisku karijeru, Marko radi na Teniskoj akademiji, a Letisija Tesari mu je najveća podrška. Nedavno se spekulisalo da se Marko u tajnosti oženio atraktivnom brazilkom, što on nikada nije potvrdio, niti demantovao, ali je te navode ubrzo demantovao Srđan Đoković.
Inače, Marko i Letisija kada god imaju vremena doputuju u Beograd makar na nekoliko dana kako bi posetili mnogočlanu porodicu Đoković.
Lepu Brazilku obožavaju svi članovi porodice Đoković, a najbliže odnose ima sa svekrvom Dijanom sa kojom su nekoliko godina i letovali Marko i Letisija. Jasno je da nema mesta onim stereotipima da se snaja i svekrva ne vole.
