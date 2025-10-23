Veljko i Bogdana Ražnatović sa sinovima se sele iz Titela, evo gde će biti njihova nova adresa

Ako je verovati spekulacijama koje kruže po beogradskim krugovima, Veljko i Bogdana Ražnatović spremaju se za selidbu sa sinovima iz Titela.
Naime, Svetlana Ceca Ražnatović odlučila je da unese novine u vili u Ljutice Bogdana, gde već decenijama živi sa porodicom.
Kako saznaju domaći mediji, ona je započela radove na zastakljivanju terase na poslednjem spratu luksuzne vile, a razlog za ovu promenu ima i praktičnu i porodičnu notu.
Kako dalje navode mediji, prema rečima izvora bliskih porodici, Veljko i Bogdana Ražnatović sa sinovima Željkom, Krstanom i Isajiom uskoro će se preseliti iz Titela za Beograd, te će ovo proširenje koristiti upravo oni.
Biće uređen kao poseban apartman namenjen njihovoj porodici, čime će svako imati svoj kutak. Folk diva, poznata po svom besprekornom ukusu, lično je uključena u sve detalje uređenja i svakodnevno komunicira sa arhitektom.
- Ceca vodi računa o svemu - od izbora materijala do osvetljenja i rasporeda nameštaja. Arhitektura je njena velika strast i ništa ne prepušta slučaju - otkriva izvor za domaće medije.
Muzička zvezda je ranije više puta isticala da voli promene u prostoru i da joj uređenje doma predstavlja zadovoljstvo i kreativni izazov.
Podsećanja radi, Veljko Ražnatović godinama živi u Titelu sa Bogdanom i njihovim sinovima, a nedavno je objasnio zašto je odlučio da napusti Beograd i preseli se na selo. Kako je tada rekao, glavni grad mu, kako kaže, nije doneo ništa pozitivno u životu.
- Uverio sam se na vreme da Beograd ne pruža pravi put. U Beogradu je sve pogrešno, sve što može da te sačeka, ako pobediš, to će doći na naplatu na jedan ili drugi način. Mala bara puna krokodila, što bi se reklo - priznao je, pa prokomentarisao da ne voli noćne klubove, te da se uvek opredeli za provod uz tamburaše.
Međutim, kako deca rastu, tako rastu i njihove potrebe koje im život u prestonici mnogo više pruža, a u Titel će se rado vraćati kad god im obaveze to dozvole.
