Marko Bijelić i Melani Dimitrijević otkrili pol bebe, baka Dragana je najsrećnija

Kada se prethodnog leta saznalo da Marko Bijelić ima novu devojku, niko nije ni slutio da je Draganin mezimac pronašao ljubav svog života s obzirom da je neposredno pre toga okončao dugu vezu.
Ipak, kako život meša karte niko ne zna, pa je tako sa dolaskom lepe Melani Dimitrijević u njegov život sve dobilo potpuno drugačiji doživljaj pa i njegov pogled na budućnost i porodicu.
Marko Bijelić i Melani Dimitrijević već više od godinu dana uživaju u harmoničnom odnosu i skladnoj vezi, nigde ne idu jedan bez drugoga, a sada je na red došao i još jedan važan korak u njihovim životima.
Naime, lepa plavuša je već nekoliko meseci u blagoslovenom stanju, te će folk diva postati baka do kraja ove godine, čemu se neizmerno raduje. Kako je tek jednom dala izjavu na tu temu, ne želeći da otkriva detalje, niko je nije previše ni zapitkivao.
Ipak, pevačica ne želi da krije sreću povodom najlepše uloge u kojoj će se uskoro ostvariti te je u jednom televizijskom intervjuu otkrlia brojne detalje iz privatnog života budućih roditelja, kao i to da je sve spremno za svadbu:
- Očekujemo prinovu, Marko i Melani očekuju bebicu, ja još uvek ne verujem, adrenalin me puca samo tako zato ja imam toliko snage. To jedva čekam, ne mogu da zamislim da će mi se dogoditi taj blagoslov, ta radost i sreća.
Stvarno su me, prvobitno iznenadili i usrećili, i jedva čekam da uzmem bebicu u ruke. Oni su samo došli kod mene i rekli da će biti venčanje, ja sam im rekla "Deco, ljudi spremaju po dve godine venčanje, a od mene očekujete da to uradim za dva meseca".
Međutim, mama je uspela sve naravno, tako da, sve je pod kontrolom - rekla je pevačica i dodala:
- Oni znaju pol bebe, ali nisu želeli da ja znam jer tvrde da ću ja odmah svima reći. Kažu mi inače da sam preiskrena, ali ja sam takva, šta ću. Nema problema, izdržaću. Ja i kad sam svoju decu dobijala nisam želela da znam pol do porođaja - završila je Dragana.
Danas smo saznali putem društvenih mreža da će proslavljena pevačica postati baka jedne preslatke devojčice!
Marko Bijelić i Melani Dimitrijević broje sitno do momenta kada će jedno drugom izgovoriti sudbonosno "da" kao i kada će njihova beba stići na ovaj svet, a najveća podrška u ovim najlepšim životnim trenucima im je svakako buduća baka koja će učiniti sve da prvo unuće potpuno razmazi.
