Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Zdravo, ja sam Fin Aflek! Šta se desilo sa ćerkom Bena Afleka i Dženifer Garner?

Zdravo, ja sam Fin Aflek! Šta se desilo sa ćerkom Bena Afleka i Dženifer Garner?

Autor: | 22/10/2025

0

Ćerka Bena Afleka promenila ime

Fin Aflek, šesnaestogodišnji sin Bena Afleka i Dženifer Garner, drugo je od troje dece holivudskog para.

Rođen je kao Serafina Rouz Aflek, ima četiri godine stariju sestru Vajolet, koja je studetkinja i mlađeg brata Samjuela.

U ranim tinejdžerskim danima počeo je da se izjašnjava kao nebinarna osoba, ali su mnogi mislili da je to faza u odrastanju koja će vremenom proći. Međutim, sledeći korak bila je odluka da promeni ime i to saopšti u pomalo nezgodnom trenutku – na sahrani svog dede Vilijama Garnera.

Pročitajte Posle skoro godinu dana od rođenja, Goran Bogdan i Jovana tek sada otkrili pol bebe

Kako ispraćaju njenog oca nisu mogli da prisustvuju svi članovi porodice, Dženifer je komemorativni skup prenosila preko društvenih mreža. Na početku svog govora Serafina, obučena u crno odelo i sa kratko ošišanom kosom, okupljenima se obratila rečima: “Dobar dan, moje ime je Fin Aflek”.

Profimedia

 

Fin, čiji novi imidž u potpunosti odgovara rodnoj (ne)opredeljenosti, ovih dana viđen je u šetnji sa majkom. Čini se da je ostao dosledan odluci koju je doneo kada je reč o njegovom novom identitetu.

Ben Aflek je, kao što je poznato, drugi put stupio u brak sa Dženifer Lopez, koji je kratko potrajao.

Photo by John Phillips/Getty Images for 20th Century Studios )

 

Sa bivšom suprugom ostao je u prijateljskim odnosima i zajedno brinu o deci.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Profimedia

Slične Vesti

Tagovi: ben aflek serafina aflek sin bena afleka fin aflek ćerka bena afleka

Pročitajte još

Najnovije vesti