Zdravo, ja sam Fin Aflek! Šta se desilo sa ćerkom Bena Afleka i Dženifer Garner?

Ćerka Bena Afleka promenila ime

Fin Aflek, šesnaestogodišnji sin Bena Afleka i Dženifer Garner, drugo je od troje dece holivudskog para.

Rođen je kao Serafina Rouz Aflek, ima četiri godine stariju sestru Vajolet, koja je studetkinja i mlađeg brata Samjuela.

U ranim tinejdžerskim danima počeo je da se izjašnjava kao nebinarna osoba, ali su mnogi mislili da je to faza u odrastanju koja će vremenom proći. Međutim, sledeći korak bila je odluka da promeni ime i to saopšti u pomalo nezgodnom trenutku – na sahrani svog dede Vilijama Garnera.

Kako ispraćaju njenog oca nisu mogli da prisustvuju svi članovi porodice, Dženifer je komemorativni skup prenosila preko društvenih mreža. Na početku svog govora Serafina, obučena u crno odelo i sa kratko ošišanom kosom, okupljenima se obratila rečima: “Dobar dan, moje ime je Fin Aflek”. Profimedia

Fin, čiji novi imidž u potpunosti odgovara rodnoj (ne)opredeljenosti, ovih dana viđen je u šetnji sa majkom. Čini se da je ostao dosledan odluci koju je doneo kada je reč o njegovom novom identitetu.

Ben Aflek je, kao što je poznato, drugi put stupio u brak sa Dženifer Lopez, koji je kratko potrajao. Photo by John Phillips/Getty Images for 20th Century Studios )

Sa bivšom suprugom ostao je u prijateljskim odnosima i zajedno brinu o deci.





