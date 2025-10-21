Nataša pesme posvetila mami, sestrama, ćerkama, a evo šta na sve to kaže tata Dragoljub: Borio se do određenog momenta...

Otac Nataše Bekvalac najveća joj je podrška

Nataša Bekvalac organizovala je danas promociju svog novog albuma “Mama”, koji je po mnogo čemu autobiografski. Boško Karanović

Pesme je posevetila ljudima koji su na neki način obeležili njen život.

Numeru “Patologija” posvetila je Miodragu Kostiću Koletu, bivšem emotivnom partneru sa kojim je posle raskida ostala u prijateljskim odnosima.

- U jednom od mojih poslednjih poseta njemu, rekao je “Posveti mi pesmu”. Da, on je to želeo – otkrila je Nataša.

U stihovima sa novog albuma prepoznaće se njene sestre, ćerke Hana i Katja, kao i majka Mira, koja se pojavljuje u spotu za pesmu “Mama”.

Na pitanje – šta o svemu misli njen tata Dragoljub, Nataša Bekvalac je za HELLO! izjavila:

- Tata je malo anksiozan povodom svega, ali mislim da hrabro podnosi žensku energiju kojom je okružen. Borio se do određenog momenta, a onda se bukvalno prepustio: Shvatio je da mi vladamo, a on je tu da nas podržava, prati i štiti od svega. A.K./ATAImages

Dragoljub Bekvalac, otac tri ćerke – Dragane, Nataše i Kristine, rođen je 1952. godine. Karijeru je gradio u svetu sporta, prvo kao fudbaler, a zatim kao fudbalski trener.





