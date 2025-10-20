Ilda Šaulić otvorila dušu o braku sa Bojanom: Ne bismo opstali da je drugačije, meni je to jako važno i on je to učinio

Ilda Šaulić 2016. godine na večnu ljubav zaklela se svom izabraniku Bojanu Vučkoviću, sa kojim punih devet godina živi pravu bajku. Kruna njihove ljubavi ćerka je Ema, koja polako ali sigurno kreće maminim stopama. Muzika je i te kako zanima, pa je sjajan učenik muzičke škole gde pohađa časove klavira.
Pročitajte Nedeljni ručak kod Popovića ne prolazi bez ovakvog krompira: Saša je Suzanin specijalitet obožavao
Suprugova podrška Ildi je najveći vetar u leđa. Oboje mudro i sa puno ljubavi čuvaju svoj brak.
- Suprug i ja moramo da imamo naše vreme. I to vreme može da bude i jutro, pre nego što dete ode u školu... Dakle, ja ustajem prva, onda se kuva kafa. Da li je on meni skuvao tog jutra ili ja njemu, nije bitno. Nas dvoje imamo naših sat vremena dok se dete ne probudi za školu. Zaista volim jutro i tu smo nekako oboje i najlakše komuniciramo, sve se lepo dogovaramo šta ćemo u toku tog dana da završimo. Onda se budi devojčica koja, naravno, odmah preuzima svoj primat, sve je usmereno na nju, maženje, buđenje, spremanje za školicu i tako dalje. Ali, to naše vreme i ne samo to - rekla je pevačica nedavno gostujući kod Goce Tržan.
Međutim, da u braku nije sve tako sjajno i da obe stranu moraju dosta da se trude i rade kako na sebi, tako i na međusobnom odnosu, Ilda je potvrdila i svojim primerom.
- Meni je moja majka, još dok sam bila mađa, stalno zamerala "Jao, Ilda, pa šta je to kod tebe samo nekoliko ljudi sa kojima se ti družiš i viđaš, pa ti nemaš puno prijatelja". I zaista i dan-danas je tako. Zaista mali broj ljudi ulazi u našu kuću. Sada imam i supruga i ono što mi je bio jako važno kod njega i u našem odnosu i sada u braku, jeste to što je on jako lepo prihvatio sve moje prijatelje, i moje okruženje. To je bilo ono što mi je bilo mnogo bitno. Ja prihvatam, naravno, i njegove prijatelje i sve, ali nekako mislim da je on više prihvatio moje okruženje i samim tim pokazuje koliko je njemu stalo do mene. Ali vidim da mu ti ljudi jako odgovaraju da, da se sa njima druži, da sedimo, da se okupljamo, putujemo i tako dalje. I zaista da je drugačije mislim da ne bi opstalo.
U tim muško ženskim odnosima mislim da je mnogo bitno to davanje, sa obe strane, ja prihvatam tvoje, ti moje. Ali to prihvatanje ljudi koji su postojali u mom životu i pre njega to je jako važno. Važno je da bismo mi mogli da funkcionišemo i idemo dalje kroz život. Kakvo je tvoje okruženje i ti si takva osoba, znači takva sam ti se dopala, zašto bismo mi sada dovodili u pitanje moje prijatelje koji su i tebe isto automatski prihvatili na najlepši mogući način - rekla je Ilda za K1 televiziju.
Slične Vesti
Otkriveno čime se suprug Ilde Šaulić zaista bavi u Americi, već decenijama je uspešan u tome
Suprug Ilde Šaulić vodi sportsku akademiju
21/04/2024Saznajte više
Gledao je ćerku u oči i ćutao: Šaban je ovu tajnu čuvao do kraja, Ildina sreća zavisila je od nje
Tajna Šabana Šaulića konačno otkrivena
14/08/2022Saznajte više
Koja sreća! Ilda Šaulić i Bojan Vučković danas imaju poseban razlog za slavlje
Ilda Šaulić i Bojan Vučković proslavljaju godišnjicu braka
02/09/2025Saznajte više
Kućica na vodi, priroda i cvrkut ptica: Bojan i Ilda stvorili mali raj, leti u Beogradu ovde pronalaze mir (video)
Bojan i Ilda u ovom raju uživaju
21/06/2022Saznajte više
Kao bliznakinje: Ema slavi peti rođendan, u tu čast Ilda Šaulić učinila je jedno (foto)
Ćerka Ilde Šaulić mamina je mala kopija, rođendanski stajling koji ćete kopirati
22/09/2021Saznajte više
Pročitajte još
Ilda Šaulić otvorila dušu o braku sa Bojanom: Ne bismo opstali da je drugačije, meni je to jako važno i on je to učinio
Ilda Šaulić o braku sa Bojanom Vučkovićem pričala je gostujući u emisiji Goce Tržan
20/10/2025Saznajte više
Posle 8 godina Žika bacio sve maske: Ja sam ostavio Dajanu, ja sam tražio razvod! Nisam mogao da pređem preko...
Žika Jakšić priznao da je on ostavio Dajanu Paunović
20/10/2025Saznajte više
Udala se ćerka Antonija Banderasa i Melani Grifit, slavlje u Španiji
Udala se ćerka Antonija Banderasa i Melani Grifit
20/10/2025Saznajte više
Posle skoro osam meseci Lepa Brena progovorila o Saši Popoviću: Mnogo fali...
Lepa Brena o Saši Popoviću progovorila pred kamerama
19/10/2025Saznajte više
Jelena Karleuša pala u Pinkovim zvezdama, nije mogla da ustane
Jelena Karleuša pala u emisiji
19/10/2025Saznajte više
Snimak Slobode Mićalović kao devetogodišnjakinje, prvi ju je prepoznao ovaj čuveni glumac
Sloboda Mićalović bila je preslatka devojčica
19/10/2025Saznajte više
Komentari (0)