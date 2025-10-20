Ilda Šaulić otvorila dušu o braku sa Bojanom: Ne bismo opstali da je drugačije, meni je to jako važno i on je to učinio

Ilda Šaulić 2016. godine na večnu ljubav zaklela se svom izabraniku Bojanu Vučkoviću, sa kojim punih devet godina živi pravu bajku. Kruna njihove ljubavi ćerka je Ema, koja polako ali sigurno kreće maminim stopama. Muzika je i te kako zanima, pa je sjajan učenik muzičke škole gde pohađa časove klavira.

Suprugova podrška Ildi je najveći vetar u leđa. Oboje mudro i sa puno ljubavi čuvaju svoj brak.

- Suprug i ja moramo da imamo naše vreme. I to vreme može da bude i jutro, pre nego što dete ode u školu... Dakle, ja ustajem prva, onda se kuva kafa. Da li je on meni skuvao tog jutra ili ja njemu, nije bitno. Nas dvoje imamo naših sat vremena dok se dete ne probudi za školu. Zaista volim jutro i tu smo nekako oboje i najlakše komuniciramo, sve se lepo dogovaramo šta ćemo u toku tog dana da završimo. Onda se budi devojčica koja, naravno, odmah preuzima svoj primat, sve je usmereno na nju, maženje, buđenje, spremanje za školicu i tako dalje. Ali, to naše vreme i ne samo to - rekla je pevačica nedavno gostujući kod Goce Tržan.

Međutim, da u braku nije sve tako sjajno i da obe stranu moraju dosta da se trude i rade kako na sebi, tako i na međusobnom odnosu, Ilda je potvrdila i svojim primerom. Instagram

- Meni je moja majka, još dok sam bila mađa, stalno zamerala "Jao, Ilda, pa šta je to kod tebe samo nekoliko ljudi sa kojima se ti družiš i viđaš, pa ti nemaš puno prijatelja". I zaista i dan-danas je tako. Zaista mali broj ljudi ulazi u našu kuću. Sada imam i supruga i ono što mi je bio jako važno kod njega i u našem odnosu i sada u braku, jeste to što je on jako lepo prihvatio sve moje prijatelje, i moje okruženje. To je bilo ono što mi je bilo mnogo bitno. Ja prihvatam, naravno, i njegove prijatelje i sve, ali nekako mislim da je on više prihvatio moje okruženje i samim tim pokazuje koliko je njemu stalo do mene. Ali vidim da mu ti ljudi jako odgovaraju da, da se sa njima druži, da sedimo, da se okupljamo, putujemo i tako dalje. I zaista da je drugačije mislim da ne bi opstalo.

U tim muško ženskim odnosima mislim da je mnogo bitno to davanje, sa obe strane, ja prihvatam tvoje, ti moje. Ali to prihvatanje ljudi koji su postojali u mom životu i pre njega to je jako važno. Važno je da bismo mi mogli da funkcionišemo i idemo dalje kroz život. Kakvo je tvoje okruženje i ti si takva osoba, znači takva sam ti se dopala, zašto bismo mi sada dovodili u pitanje moje prijatelje koji su i tebe isto automatski prihvatili na najlepši mogući način - rekla je Ilda za K1 televiziju.





