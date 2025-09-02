Koja sreća! Ilda Šaulić i Bojan Vučković danas imaju poseban razlog za slavlje

Ilda Šaulić i Bojan Vučković važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni, te nikada nikakve intrige, spekulacije ili tračeve na temu njihove ljubavi i braka nisu dospele u medije. Zato što ih nije ni bilo.
Pevačica je godinama pre nego što se upustila u emotivnu vezu sa Bojanom prvenstveno bila njegova dobra prijateljica, pa nije mogla ni da pomisli da će oni kroz život koračati kao emotivni, kasnije bračni partneri.
Ipak, život piše romane u šta se uverila i sama Ilda kada je dozvolila Bojanu da je osvoji. Veoma brzo su shvatili da su jedno za drugo, te je Šabanova mezimica ostala u blagoslovenom stanju i 2016. godine na svet je donela ćerku Emu.
Samo 19 dana pre porođaja tadašnji verenik, danas muž napravio je Ildi iznenađenje koje će pamtiti do kraja života. Naime, okupio je najbliže članove porodice i prijatelje u prestoničkom restoranu kako bi pred matičarem izgovorili sudbonosno "da".
Svi su znali o čemu je reč osim Ilde koja je mislila da njih dvoje idu na večeru. Međutim, po ulasku u restoran usledio je šok i suze radosnice, pa se ceremonija venčanja ubrzo i odigrala.
Od tada je prošlo tačno devet godina. Drugi dan septembra za njih dvoje je sigurno jedan od najlepših, i zbog toga od jutros primaju čestitke.
Podsećanja radi, pevačica je ispričala kako je došlo do njihovog ponovnog susreta posle godina razdvojenosti i prijateljstva. Bojan je otišao u Ameriku kada je imao 20 godina, pa su im se putevi razdvojili.
- Njegov rođeni brat Branko bio je moj najbolji drug, jer smo generacijiski bliski. Za Bojana smo moja sestra Sanela, Branko i ja bili klinci, pa mu nismo bili interesantni – prisetila se Ilda.
Bojan Vučković se godinama aktivno bavio fudbalom, igrao je i u Partizanu, a onda se otisnuo preko Atlantika gde je izgradio uspešnu poslovnu karijeru.
Prema pisanju portala dijasporadnevno.rs, Vučković već tri decenije drži Internacionalnu sportsku akademiju (ISA), koja funkcioniše kao posrednik u obezbeđivanju stipendija za naše mlade sportske talente koji imaju želju da nastave školovanje na najprestižnijim koledžima i univerzitetima u SAD.
Početkom aprila ove godine, supružnici su proslavili deceniju zajedničkog života, tada se Ilda Šaulić oglasila na Instagramu uz emotivan opis fotografije:
- Na današnji dan pre 10 godina počeli smo da se zabavljamo, a kao juče da je bilo. Moj oslonac u životu, moj Boki, moje sve.
