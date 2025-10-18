Maja Ognjenović potkačila Natašu i Daču, pevačica jasno progovorila o svemu, ovo je istina

Nataša Bekvalac u utorak je objavila svoj novi album "Mama" i za samo 24h podigla neverovatnu prašinu u medijima. Njeno gostovanje kod Ognjena Amidžića dodatno je podgrejalo atmosferu, posebno kada je iskreno pričala o svojoj ljubavi sa Miodragom Kostićem, ali i Danilom Ikodinovićem.

Nataša je otkrila da joj je Kole u poslednjim danima života tražio da mu ispuni jednu želju i posveti mu pesmu. Ona je to učinila na svom novom albumu, pa numera "Patologija", koju potpisuje Dragan Brajović Braja, upravo je posvećena Koletu. youtube printscreen

Nataša je pričala i svom braku sa Danilom Ikodinovićem, koji se nedavno razveo treći put. Otkrila je da je svom bivšem suprugu poslala šaljivu poruku.

Na pitanje kog bivšeg je najviše povredila, pevačica je odgovorila:

- Sve te povrede su mi kao moje pesme, kao moja deca i sve su mi drage. Ali šalu na stranu, i zbog toga mi je žao, mislim da sam svog drugog supruga povredila najvše - Ljubu. Jesam mu rekla, ali rekao mi je: "Okej".

Kada bi morala da izabere jednog bivšeg supruga kojem bi se vratila da mora, odgovorila je kao iz topa:

- Danilu bih se vratila.

Na ovo nije ostala imuna Maja Ognjenović, do skoro supruga Danila Ikodinovića, koja je imala zanimljivu reakciju na mrežama. Na Majinom storiju je osvanula svima dobro poznata šala: "Televisa presenta". Instagram printscreen

Čekao se odgovor novosadske Barbike na ovu opasku proslavljene odbojkašice, a on je i usledio sa nekoliko dana zakašnjenja. Naime, u tizeru za najavu emisiji "Intrigantno" koja će se emitovati u utorak 21.oktobra voditelji su upitali pevačicu da prokomentariše Majin stori:

- To uopšte nema veze sa mnom - kratko je poručila muzička zvezda sa blagim osmehom na licu i na taj način po mišljenju mnogih "prebacila lopticu" na teren bivšeg supruga.

Sada čekamo da vidimo hoće li se i Ikodinović oglasiti na ovu temu, koja je i više nego očigledno podigla veliku prašinu u javnosti pa su mnogi na društvenim mrežama komentarisali kako bi najbolje oboma bilo da se Nataša i Dača zaista pomire.





