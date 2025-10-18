Dečak sa slike danas je pravi Romeo, napunio je 40 godina

Simpatični dečak sa slike rođen je pre 40 godina u Beogradu. Muziku je zavoleo od malih nogu, a danas je pop zvezda sa brojnim hitovima.

Naravno, u pitanju je Saša Kovačević, koga mnogi smatraju i jednim od najzgodnijih muškaraca na javnoj sceni. Ipak, nije tajna da je njegovo srce davnih dana osnovjila Zorana Tasovac. I dok svi čekaju da čuju vest da su dugogodišnji emotivni partneri stali na “ludi kamen”, Saša Kovačević je i daje fokusiran na karijeru. Sada je objavio pesmu “Romeo” za koju je muziku komponovao zajedno sa svojim bratom Radetom. Tekst potpisuje Miloš Roganović.

Pop zvezda Saša Kovačević obradovala je fanove novim singlom “Romeo”, koji donosi osvežavajuću energiju i savršen je za radio-talase, plesne podijume i sve ljubitelje dobre muzike – navodi se u zvaničnom saopštenju povodom premijere nove pesme.

"S' tobom lepša su jutra i svakog minuta, moje si danas, moje si sutra. Ko bi te voleo, k'o ludi Romeo...", refren je pesme "Romeo", koja je za samo jedan dan prikupila skoro 300 000 pregleda.

To je ujedno najava za veliki solistički koncert Saše Kovačevića, koji će se održati 16. decembra u Sava centru.






