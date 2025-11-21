Zbog velikog interesovanja: Saša Kovačević zakazao i drugi koncert – spektakl 17. decembra u Sava Centru

Zbog ogromnog interesovanja publike i velikog broja zahteva fanova, pop zvezda Saša Kovačević zakazao je i drugi spektakularni koncert 17. decembra u Plavoj dvorani Sava Centra. Nakon što je koncert za 16. decembar izazvao izuzetnu pažnju, Saša je odlučio da beogradskoj publici pokloni još jedno nezaboravno veče.
- Neke večeri zaslužuju da traju duže - poručio je pevač fanovima.
Saša Kovačević, prepoznatljiv po specifičnom glasu i modernom pop, reggaeton i etno zvuku, garantuje još jedan muzički spektakl 17. decembra. Kao osnivač produkcije SK Media, obećava koncert na svetskom nivou uz vrhunsku produkciju po kojoj su njegove izvedbe i spotovi prepoznatljivi. Plava dvorana Sava Centra ima posebno emotivno značenje za Sašu, jer je upravo tu održao svoj prvi veliki beogradski koncert 2011. godine.
Publiku očekuje moćna set lista sa najvećim hitovima, kao i premijere novih pesama koje će Saša objaviti neposredno pred koncert. Na repertoaru će se naći numere kao što su "Slučajno", "Temperatura", "Živim da te volim", "Prevarena", "Noć do podne", "Bez tebe me nema", "Kako posle nas", "Moja malena", "Jedra", "Ludak", "Jedina si vredela", "Ruka za spas", "Mila", "Branim" i mnoge druge.
Obezbedite sebi nezaboravno muzičko veče! Zbog ogromnog interesovanja, karte su već u prodaji.
Kupite svoje ulaznice na vreme i budite deo spektakla!
