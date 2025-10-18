Hrana bogova: Užina Katarine Bajec dostupna je svima, a prava je riznica zdravlja

Užina Katarine Bajec je riznica zdravlja

Doktorka Katarina Bajec često podeli niz praktičnih saveta za zdrav život, a njene reči televizijski gledaoci uvek sa pažnjom odslušaju.

Omiljena lekarka, autorka emisije “Zdravo misli”, osim dobrim zdravljem može se pohvaliti i odličnom linijom, a sada je otkrila i deo svojih navika vezanih za ishranu. Tačnije, priznala je da joj je jogurt omiljena užina, a pojasnila je i zašto.

Gostujući u Jutarnjem programu televizije Nova S, doktorka Katarina Bajec je rekla:

- Jogurt se naziva hranom bogova. Hipokrat, koji se smatra ocem medicine, a mi lekari volimo da ga citiramo, smatramo je da sve bolesti kreću u crevima. Mnoga stanja lečio je upravo jogurtnom. Jogurt se često podrazumeva kao uobičajena namirnica u našim kućama, a zapravo je riznica zdravlja.

- U jogurtu se nalazi kalcijum koji je neophodan za zdrave kosti, magneziju, proteini koji su bitni za održavanje apetita, odnsono regulaciju težine i izgradnju mišićne mase. Ono, zbog čega je jogurt nezaobilazna namirnica u našoj ishrani, jeste činjenica da podstiče dobre bakterije u crevima koje stite naš organizam od nastanka mnogih bolesti.

Na pitanje, koji deo dana je najbolji za konzumiranje jogurta, Katarina Bajec je odgovorila:

- Jogurt možete piti u bilo koje doba dana, a ja lično volim da ga konzumiram kao užinu. Jogurt je jedna zdrava i dobra užina.

Napomenula je i da pri izboru jogurta treba voditi računa da bude bez konzervansa, kao i da sadrže manji stepen mlečne masti.

