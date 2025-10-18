Užina Katarine Bajec je riznica zdravlja
Doktorka Katarina Bajec često podeli niz praktičnih saveta za zdrav život, a njene reči televizijski gledaoci uvek sa pažnjom odslušaju.
Omiljena lekarka, autorka emisije “Zdravo misli”, osim dobrim zdravljem može se pohvaliti i odličnom linijom, a sada je otkrila i deo svojih navika vezanih za ishranu. Tačnije, priznala je da joj je jogurt omiljena užina, a pojasnila je i zašto.
Pročitajte Svekrvin recept za imunitet Seka Aleksić obožava, Jakov i Jovan nikada nisu prehlađeni
Gostujući u Jutarnjem programu televizije Nova S, doktorka Katarina Bajec je rekla:
- Jogurt se naziva hranom bogova. Hipokrat, koji se smatra ocem medicine, a mi lekari volimo da ga citiramo, smatramo je da sve bolesti kreću u crevima. Mnoga stanja lečio je upravo jogurtnom. Jogurt se često podrazumeva kao uobičajena namirnica u našim kućama, a zapravo je riznica zdravlja.
- U jogurtu se nalazi kalcijum koji je neophodan za zdrave kosti, magneziju, proteini koji su bitni za održavanje apetita, odnsono regulaciju težine i izgradnju mišićne mase. Ono, zbog čega je jogurt nezaobilazna namirnica u našoj ishrani, jeste činjenica da podstiče dobre bakterije u crevima koje stite naš organizam od nastanka mnogih bolesti.
Na pitanje, koji deo dana je najbolji za konzumiranje jogurta, Katarina Bajec je odgovorila:
- Jogurt možete piti u bilo koje doba dana, a ja lično volim da ga konzumiram kao užinu. Jogurt je jedna zdrava i dobra užina.
Napomenula je i da pri izboru jogurta treba voditi računa da bude bez konzervansa, kao i da sadrže manji stepen mlečne masti.
- Moj izbor je probiotski jogurt, zato što u sebi sadrži određene kulture dobrih bakterija koje podstiču varenje i čuvaju zdravlje.
Pročitajte još
Hrana bogova: Užina Katarine Bajec dostupna je svima, a prava je riznica zdravlja
Užina Katarine Bajec je riznica zdravlja
18/10/2025Saznajte više
Velika razlika u godinama se nije primećivala, ko bi rekao da je Marinko Rokvić toliko stariji od Slavice?
Razlika u godinama Slavice i Marinka Rokvića nije bila mala
18/10/2025Saznajte više
Mirka je pre Vujadina volela jednog od najpoželjnijih Beograđana, ali je o njemu ne pitajte
Prva ljubav Mirke Vasiljević bio je on
18/10/2025Saznajte više
Goca Tržan večeras ima koncert: Roditelji u prvom redu, ćerka Lena došla sa dečkom
Ćerka Goce Tržan sa dečkom na maminom koncertu
17/10/2025Saznajte više
Brižit Bardo (91) primljena u bolnicu
Brižit Bardo primljena u bolnicu
17/10/2025Saznajte više
Lepše ne može: Naš golman u Saudijskoj Arabiji dobio nadimak zbog kojeg puca od ponosa
Nadimak Predraga Rajkovića u Saudijskoj Arabiji
17/10/2025Saznajte više
Komentari (0)