Sestra Nataše Bekvalac uživo u emisiji otkrila sve o pevačicinom partneru: Nemoj da lažeš da nemaš dečka

Nataša Bekvalac ovih dana ima pune ruke posla, ali nikada nije bila srećnija! Novosadska Barbika je pre tri dana posle devet godina diskografske pauze objavila novi album koji simbolično nosi naziv "Mama", a svih 10 pesama je već u trendingu. Sinoć je gostujući u specijalnoj emisiji na "Blic" televiziji otkrila brojne detalje koje javnost nije znala a tiču se kako rada na najsvežijem poslovnom projektu, tako i iz privatnog života.
Muzička zvezda je bez ustezanja govorila o svom ljubavnom životu u pomenutoj emisiji. Na pitanje voditelja kako je moguće da tako lepa žena nema partnera, Nataša je kroz smeh ispričala.
- Nikada nisam lažno moralisala, vi me dobro poznajete. Da li ja vama ličim na nekoga ko bi nešto krio ili javno moralisao. Sve sam o sebi ispričala u medijima. Ne mogu da kažem da se za poslednjih sedam godina nije desilo nešto što bi mene kao ženu probudilo, ali isto tako ne mogu da kažem da imam dečka, jer nemam. Sedam godinama sam sama – rekla je Nataša, a onda je njena sestra Tanja upala u studio i dobacila: „Lažeš“.
Nataša je ostala u šoku, a onda rekla: „Tako je kada imate zle sestre“. Nastao je opšti smeh, a pevačica je imala opasku da će sigurno naći dečka pre njene sestre.
Pročitajte Nataša prvi put o Miodragu Kostiću - Zaprosio me! U poslednjim danima života tražio je da mu posvetim pesmu, bio je moj učitelj i mučitelj
Podsećanja radi,od kada se pre više od sedam godina razvela od Luke Lazukića samo 40 dana od rođenja njihove ćerke Katje, pevačica nijednog emotivnog partnera nije javno otkrivala često ističući da joj muškarac u životu nije potreban.
Ipak, kada je pre dve večeri gostovala kod prijatelja Ognjena Amidžića u emisiji istakla je da je najviše povredila drugog muža Ljubu Jovanovića i da mu se zato izvinila, ali da joj je najteže pao razvod od Danila Ikodinovića kao i da bi se njemu vratila ukoliko bi morala.
Ono što je dodatno zanimljivo je to da se samo nekoliko minuta po ovoj njenoj izjavi na društvenim mrežama oglasila bivša supruga Dače Ikodinovića, Maja Ognjenović sa veoma dvosmislenom fotografijom uvodne špice španskih serija uz emotikon koji drži ruku preko usta.
Proslavljena odbojkašica nije neko ko se često oglašava u medijima, a posebno ne na teme koje se tiču privatnog života. Obzirom da je sada načinila presedan, mnogi su posumnjali da zna nešto više što mi ne znamo,ali da ipak ne želi o tome da govori dok ne dođe vreme.
Pročitajte Natašina pesma sa novog albuma krije porodičnu tajnu, Hana sve javno otkrila FOTO
Da stvar bude dodatno zanimljivija i Hana Ikodinović redovno objavljuje stare porodične fotografije i snimke na kojima su Nataša, Dača i ona zajedno srećni i nasmejani, a imala je šta da kaže i povodom tatinog najsvežijeg razvoda.
Ko zna, možda je i Tanja baš na njega aludirala kada je upala u sinoćnju emisiju. Vreme će pokazati...
