Nataša objavila NOVI album, jednu pesmu posvetila Koletu, zaplakaćete kada čujete stihove VIDEO

Nataša Bekvalac, jedna od najvoljenijih pop zvezda regiona, vraća se na muzičku scenu u punom sjaju. Njen dugo očekivani album nosi naziv “Mama”, a danas je dan kada će publici predstaviti nove pesme.

“Novosadska Barbika”, kako je mnogi oslovljavaju od kada se pojavila na muzičkoj sceni, ovim album pomeriće granice. Kako je sama najavila, album “Mama”će sadržati snažne emocije, baladske momente, ali i ritmove, sve ono po čemu je publika i zavolela Natašu.

Spisak naslova novih pesama koje je pevačica ranije najavila na svom Instagram profilu govori da je reč o duboko ličnoj priči. Album otvara pesma “Nataša”, a centralno mesto zauzima numera “Mama”, po kojoj je album i dobio ime. Zanimljivo je da se u jednom spotu pojavljuje majka Nataše Bekvalac, Mira. Tu su i pesme Oštećena, Patologija, Gola, Crni labud, Fali mi ljubav, Izlečena.

Nataša na novom albumu ima duet sa sestričinom Zoi, a njene ćerke Hana i Katja su u spotu za pesmu "Izlečena", koju je napisala Marina Tucaković i koju je Nataša godinama čuvala za specijalan projekat, kakav je album "Mama".

Oni koji su bili u prilici da čuju pesme pre nego što su otišle u etar, kažu da se može čuti i glas Natašine mlađe ćerke Katje.

- Ovo je priča o svemu što je moralo da se slomi da bi ponovo živelo i zasijalo. "Mama" nije samo album, ovo je zagrljaj svake žene koja je volela, padala i sebe rađala iznova. Ovo je priča o oproštaju i snazi i miru koji dolazi kada prestaneš da tražiš - rekla je Nataša Bekvalac.

Posebnu pažnju privlači činjenica da je jedna pesma posvećena Miodragu Kostiću Koletu, koji je preminuo prošlog novembra. Kao što je poznato, on je bio velika ljubav Nataše Bekvalac, a zajedno su proveli nekoliko godina u emotivnoj vezi.

Uoči izlaska albuma fanovi već ostavljaju komentare na društvenim mrežama, a najčešće se može pročitati: "Draga Nataša, ostavni uvek ovako originalna i jedinstvena", "Srećno sa novim projektom"...






