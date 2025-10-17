Cecu pre koncerta sačekalo iznenađenje: U bekstejdžu ONA, niko nije znao da su bliske

Ceca Ražnatović je sinoć održala veliki solistički koncert u Krajlevu gde je hala bila ispunjena do poslednjeg mesta. No, osim sjajne energije koju joj je priredila publika, folk divu je u bekstejdžu sačekalo iznenađenje.

Ljudi iz svih delova Srbije okupili su se kako bi uživali u spektaklu,dok je muzičku divu iza scene čekala Cecina zaova, odnosno rođena sestra Cecinog pokojnog muža, Željka Ražnatovića Arkana Biljana, koju godinama nismo videli u javnosti. Antonio Ahel/ATA Images

Biljana je stigla malo pred početak koncerta, pa se užurbano uputila ka bekstejdžu kako bi se srela sa Cecom pre nego što izađe na scenu. Kratko je ispozirala za prisutne foto-reportere, sa širokim osmehom na licu, a potom se srela sa Cecom, kada joj je pala u zagrljaj. Cecina zaova se požalila na zdravstveno stanje, ali večerašnji koncert nije mogla da propusti.

- Imam upalu pluća, došla sam samo da te vidim. Lekar mi brani da ostanem na koncertu - rekla je Biljana Ceci, a kada se predstavila medijima i pevačica je ostala iznenađena jednom informacijom.

- Ja sam Biljana Ražnatović Kokeza - rekla je ona pred kamerama, a potom je Ceca upitala:

- Nisi užela muževljevo prezime odmah? - pitala je Ceca začuđeno.

- Ne, ni slučajno, drugo prezime je uvek promenljivo - rekla je Arkanova sestra kroz smeh. Ivan Vučićević

Podsećanja radi, iako joj turneja traje tokom cele godine, pevačica je pre nekoliko dana u potpunosti izmenila svoj menadžment tim, pa će se tako od sada njenom karijerom baviti popularna Kamarad produkcija.

Osim toga Ražnatovićka je takođe pre nekoliko nedelja konačno ušla u studio i počela da snima pesme koje će biti na novom albumu, za koji se pretpostavlja da će biti objavljen pre Ušća 3 koje će se održati krajem juna 2026. godine.





