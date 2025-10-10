Do sada najveća promena u Cecinoj karijeri, odluka je konačna

Ceca Ražnatović pre nekoliko dana ušla je u studio i zvanično počela snimanje novog albuma, za koji se veruje da će objaviti neposredno pred Ušće 3 naredne godine.

Ipak, o datumima i spekulacijama folk diva nikada nije želela da govori, a sada smo saznali da je karijera Cece Ražnatović od danas data u ruke ljudima koji su trenutno najuspešniji na estradi. Ivan Vučićević

Naime, u njenom timu došlo je do važnih promena. Od sada sarađuje sa menadžmentom Kamarad produkcije iz Beograda.

Iskusni profesionalci koji će ubuduće biti zaduženi za njene nastupe i turneje, već dugi niz godina uspešno sarađuju sa brojnim muzičkim imenima, među kojima su Saša Matić, Peđa Jovanović, Milica Pavlović i Milica Todorović.

Menadžerski tim Kamarad produkcije, zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i odličnim kontaktima u muzičkoj industriji, važi za jedan od najpouzdanijih na domaćoj sceni.

- Velika je čast i zadovoljstvo sarađivati sa umetnicom kakva je Ceca. Verujem da ćemo zajedno ostvariti brojne projekte koji će publici doneti nova iznenađenja, - izjavio je kratko Marko Maksimović.

Istovremeno, Ceca se u prijateljskim i profesionalnim odnosima rastaje od dosadašnjeg menadžera Dejana Petreševića, sa kojim je godinama uspešno sarađivala. Njihovu saradnju obeležili su brojni koncerti, velike turneje i muzički projekti, a pevačica mu se zahvalila na lojalnosti i predanom radu.

Ova promena dolazi u trenutku kada Ceca ulazi u novu fazu karijere, priprema novi album i brojne aktivnosti koje će pratiti njegovo objavljivanje.





