Emiru Hadžihafizbegoviću pozlilo na oproštajnom skupu u Sarajevu u Halidovu čast

Glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću pozlilo je danas na oproštajnom skupu u čast Halida Bešlića u Sarajevu, gde se okupilo 30.000 ljudi.

Sarajevo se danas oprašta od legendarnog pevača, čija je smrt 7. oktobra duboko potresla ceo region, a događaj je obeležila jedna neprijatna situacija. U njegovu čast, kod Večne vatre — jednog od najprepoznatljivijih simbola grada — tačno u 17 časova okupilo se oko 30.000 građana. Ovaj masovni skup organizovan je kao emotivni omaž pevaču koji je decenijama unazad osvajao srca publike širom Bosne i Hercegovine i regiona.

Na skupu su Halidovi saradnici, prijatelji, ali i sin Dino, kao i njegova deca, Halidovi unuci. Oni stoje odmah pored bine i tužnim pogledom prate sve šta se dešava na skupu. Sin Dino, koji je do poslednjeg dana bio uz svog oca 24 sata, ne prestaje da plače. Dok se čuje hit "Romanija" suze mu se slivaju niz lice i sve vreme grli svoje naslednike, koji su legendarnom pevaču bili najveća radost.

Među prisutnima bili su i brojni poznati umetnici i ličnosti iz javnog života. Jedan od njih je i glumac Emir Hadžihafizbegović, koji je, nažalost, tokom trajanja skupa osetio slabost i pozlilo mu je. Na sreću, ljudi u njegovoj blizini brzo su reagovali i pritekli mu u pomoć, čime je sprečena veća neprijatnost.

I Beograđani su se danas u 17h okupili u Skadarliji, koju je Halid Bešlić neizmerno voleo, kako bi mu odali počast i zahvalnost za sve što je činio tokom svoje karijere.

Halidova sahrana zakazana je za sutra u Sarajevu, a veliki broj ljudi polako pristiže u grad, u kom su na snazi posebne mere.

(Kurir)





