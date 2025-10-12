Glumcu Emiru Hadžihafizbegoviću pozlilo je danas na oproštajnom skupu u čast Halida Bešlića u Sarajevu, gde se okupilo 30.000 ljudi.
Sarajevo se danas oprašta od legendarnog pevača, čija je smrt 7. oktobra duboko potresla ceo region, a događaj je obeležila jedna neprijatna situacija. U njegovu čast, kod Večne vatre — jednog od najprepoznatljivijih simbola grada — tačno u 17 časova okupilo se oko 30.000 građana. Ovaj masovni skup organizovan je kao emotivni omaž pevaču koji je decenijama unazad osvajao srca publike širom Bosne i Hercegovine i regiona.
Pročitajte Uz ovu pesmu će biti sahranjen Halid Bešlić
Na skupu su Halidovi saradnici, prijatelji, ali i sin Dino, kao i njegova deca, Halidovi unuci. Oni stoje odmah pored bine i tužnim pogledom prate sve šta se dešava na skupu. Sin Dino, koji je do poslednjeg dana bio uz svog oca 24 sata, ne prestaje da plače. Dok se čuje hit "Romanija" suze mu se slivaju niz lice i sve vreme grli svoje naslednike, koji su legendarnom pevaču bili najveća radost.
Među prisutnima bili su i brojni poznati umetnici i ličnosti iz javnog života. Jedan od njih je i glumac Emir Hadžihafizbegović, koji je, nažalost, tokom trajanja skupa osetio slabost i pozlilo mu je. Na sreću, ljudi u njegovoj blizini brzo su reagovali i pritekli mu u pomoć, čime je sprečena veća neprijatnost.
I Beograđani su se danas u 17h okupili u Skadarliji, koju je Halid Bešlić neizmerno voleo, kako bi mu odali počast i zahvalnost za sve što je činio tokom svoje karijere.
Halidova sahrana zakazana je za sutra u Sarajevu, a veliki broj ljudi polako pristiže u grad, u kom su na snazi posebne mere.
(Kurir)
Pročitajte još
Emiru Hadžihafizbegoviću pozlilo na oproštajnom skupu u Sarajevu u Halidovu čast
Emiru Hadžihafizbegoviću pozlilo na oproštajnom skupu u čast Halida Bešlića u Sarajevu
12/10/2025Saznajte više
Crvena zvezda raskinula ugovor sa Vujadinom Savićem, razlozi OTKAZA nisu fudbalske prirode
Crvena zvezda odlučila je da raskine ugovor sa Vujadinom Savićem
12/10/2025Saznajte više
Supruga člana Lexington benda snimila prvenac, spot izazvao lavinu komentara
Supruga člana Lexington benda snimila prvu pesmu, Nataša dala sve od sebe
12/10/2025Saznajte više
Goca Tržan danas je pevačica i voditeljka, a studirala je nešto treće: Kad tad ću se time baviti
Obrazovanje Goce Tržan nema veze sa muzikom
12/10/2025Saznajte više
Beograd se oprašta od Halida Bešlića, danas u 17h
Beograd se oprašta od Halida Bešlića, skup zakazan za 17h u Skadarliji
12/10/2025Saznajte više
Mina Lazarević ima novog dečka, poznati glumac joj ukrao srce: On je moja podrška i vetar u leđa
Mina Lazarević u vezi je sa kolegom
12/10/2025Saznajte više
Komentari (0)