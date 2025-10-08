Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Anastasija tajno stigla u Beograd, ne želi nikome da se javi, prijatelj otkrio razlog

08/10/2025

Anastasija Ražnatović u Beogradu u poslednjih dve godine boravi uglavnom kada za to ima jako dobar ralog, s obzirom da je porodičnu oazu sa suprugom Nemanjom Gudeljem stvorila u Sevilji.

Ipak, mladoj muzičkoj zvezdi nikada nije problem da spakuje kofere i dođe u rodni grad kako bi obišla najmilije ili upriličila neki važan događaj prijatelja, saradnika i svih bitnih ljudi.

Baš tako je i ovih dana, pošto je sinoć u centru Beograda njen najbolji prijatelj Stevan Radivojević proslavljao 31. rođendan, a ona je stigla da ga iznenenadi.

Frizer koji stilizuje brojne poznate ličnosti na estradi je odabrao crno odelo, a vidno raspoložen dao je izjavu okupljenim medijima.

Stevan je otkrio da njegova prijateljica Anastasija Ražnatović došla, ali da je niko neće videti od prisutnih medija. A pred brojnim novinarima progovorio je i o odnosu sa najvećom balkanskom zvezdom Svetlanom Cecom Ražantović.

- Ceca mi za poslednjih 10 godina ništa nije zamerila, čak ni da mi skrene pažnju na nešto. Ako pričamo o tome da li imamo jedno drugom nešto da zamerimo, to da, ali da nešto nije kako treba to nikada. Anastasija dolazi, ali je nećete videti. Inkognito je u Beogradu, kada neće da se slika to je sasvim korektno - rekao je Stevan Radivojević.

Zbog čega se mlada pevačica krije od pripadnika sedme sile, ne znamo, ali verujemo da za to ima veoma jak i dobar razlog jer inače uvek rado komunicira sa novinarima kada se susretnu.

Podsećanja radi, Anastasija Ražnatović u Beogradu je boravila pre nešto više od mesec dana kada je prvo mesto koje je posetila bio Stevanov frizerski salon kako bi se ofarbala.

Komplimente na račun novog imidža i dalje prima, a ko zna, možda je ovih dana dok je u srpskoj prestonici i sretnemo negde pa otkrijemo zbog čega ne želi da se javno eksponira.

Tamara Roksandić Antonio Ahel/ATAImages
