Oglasio se Dino Bešlić, Halidov jedinac jedva izustio tri reči

Halid Bešlić, umro je danas u 71. godini života u bolnici gde je bio hospitalizovan više od mesec dana zbog naglog narušavanja zdravstvenog stanja, a iza sebe je ostavio suprugu i sina jedinca.

Dino Bešlić se sada oglasio za medije povodom očeve smrti i tek jedva izgovorio: Antonio Ahel/ATA Images

- Dobro smo svi. Tako je, kako je - rekao je kratko Dino, sin Halida Bešlića.

Podsetimo, Halid Bešlić je svoj privatan život držao daleko od očiju javnosti, međutim, poznato je da je njegov naslednik imao saobraćajnu nezgodu u Sarajevu u maju 2017. godine u kojoj su tada bile povređene tri osobe, uključujući i njega. Inače, Halid Bešlić imao je saobraćajnu nezgodu 2009. godine, kada je izgubio oko.

Ono što gotovo niko nije znao da se poslednjih mesec i po dana u porodici Bešlić odvijala prava životna drama jer su i Halid i njegova supruga Sejda bili hospitalizovani i ležali u sobama koje su jedna pored druge.

- Da, oboje su u teškom stanju. Nisu toliko stari da bi nas napustili, verujem da će oboje to prebroditi. Nisam bio u bolnici, ali čuo sam da su smešteni u sobe jednu do druge. Takav je život, ali on je pun elana i verujem da će izdržati - poručio je nedavno pevač Halid Muslimović za Telegraf.

- Ona nije više u bolnici, ali je ovo prerano. Nisam se čuo sa njom, trenutno nisam u Sarajevu.Tuga jedna velika, šta da kažem - rekao je pevač Osman Hadžić sada za Telegraf.

Kroz godine Halid i Sejda zajedno su prošli kroz brojne izazove, a jedan od najtežih trenutaka bio je kada je Sejda obolela od tumora.

- Operacija tumora uskratila je Sejdi mogućnost da ponovno postane majka, i to nam je bila velika tuga - kazao je svojevremeno Bešlić.

Podsećanja radi kada je pre 16 godina doživeo tešku saobraćajnu nezgodu, pevač je svaki novi dan slavio kao drugi rođendan svestan ozbiljnosti povreda i situacije u kojoj se našao: Antonio Ahel/ATAImages

- Nakon nesreće ja sam sebi produžio život. Od tada živim urednije, razmišljam... živeo sam 300 na sat! Prestao sam i da pijem! Neko popije tri piva i veće pijan, meni je bilo potrebno 30 piva da se napijem. Toga više nema! Uvek sam cenio život - rekao je pevač jednom prilikom.

- Nisam ja izazvao neku užasnu saobraćajku, bukvalno sam stao na kočnicu i kako sam zakočio spustio sam se u kanal koji je pored, taj kanal mi je došao glave. Vozio sam 40 na sat. Eto, mogao sam iz takve situacije da nastradam. Sve se desilo ujutru, rano, oko pola 5.

Bio sam malo umoran, sećam se da mi je cigareta bila u ustima i to je bila i zadnja koju sam zapalio, udario sam glavom i to je bilo to. Sve je to sudbina. Meni je bitno da je znam šta je istina i ne zanima me šta ko kaže. Nisam napravio nekom drugom problem jer ne znam kako bi se sa tim izborio. Od tada ne vozim… tako sam odlučio. Voze me prijatelji, a što se tiče vožnje ja sam sa tim završio - rekao je on za medije tada.









