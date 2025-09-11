U najtežim trenucima, Halid Bešlić je supruzi posvetio novu pesmu: Kad sam čuo tekst, stomak mi se stegao

Nova pesma Halida Bešlića upravo je objavljena

Muzički direktor Grand produkcije i kompozitor Aleksandar Milić Mili napisao je pesmu Halidu Bešliću, što je najava novog Miligram albuma.

Mili je za Halida napisao pesmu „Sejda“, koja nosi ime po Bešlićevoj supruzi, a ova numera je pre nekoliko minuta premijerno puštena na Jutjub platformi.

Antonio Ahel/ATAImages

Kompozitor je na Instagramu objavio video u kom govori o saradnji sa Halidom Bešlićem i tome koliko mu to znači.

- Imao sam životnu želju da uradim jednu pesmu sa Halidom Bešlićem. On je za mene, a i za ceo Balkan, ikona, jedan veliki umetnik i jedna ljudska gromada koja, evo, već više od pola veka inspiriše taj duh Bosne i Sarajeva u svom najlepšem svetlu - započeo je Mili i dodao:

- Dugo smo mi pričali o tome, ali nikako nisam imao pesmu koja bi se savršeno uklopila u jednu takvu fantastičnu karijeru. I kada se, pre jedno godinu dana, pojavila – poslao sam je za tekst Fahrudinu Pecikozi i, kada me nazvao da mi pročita, sećam se da mi se stomak stegao jer je napravljena jedna realna ljubavna priča, gde se muškarac, nakon toliko decenija braka i ljubavi, obraća svojoj ženi: ‘Još si mlada, još si lijepa kao nekad, Sejdo’. Tada sam shvatio da ono što je rečeno je da jedino što je stvarno vredno večnosti je ljubav.

- I, bez obzira na to što je novi Miligram planiran pred Novu godinu, verovatno, Halid i ja smo odlučili da ovu poruku i ovu pesmu o večitoj ljubavi pustimo upravo sada. Uživajte - zaključio je Mili.

Miligram je naziv za muziku koju stvara Aleksandar Milić Mili, i ujedno projekat koji traje već godinama, od prvog hit albuma koji je snimio sa različitim popularnim pevačima, preko perioda brojnih hitova sa istoimenom grupom u kojoj je pevao Alen Ademović, do novih pesama koje će otpevati vrhunski izvođači kao što je Halid Bešlić.

Uostalom, poslušajte novi hit ove jeseni i procenite sami da li su i Mili i Halid nadmašili sebe u emociji koju su pretočili u otpevane stihove najbitnijoj dami u Bešlićevom životu koja mu je ovih dana dok bije najtežu životnu bitku najveća podrška.









