Od 17. novembra više ništa neće biti isto: Tihomir Stanić odlazi u penziju, a ima još dva povoda za slavlje

Tihomir Stanić 17. novembra napuniće 65. godina i, birokratskim rečnikom govoreći, po sili zakona odlazi u penziju.

Iza njega je blistava višedecenijska karijera tokom koje je ostavio neizbrisiv trag kako u pozorištu, tako i na ekranu. Iako je igrao brojne likove iz klasične literature, na mnoge gledaoce je poseban utisak ostavio kao Ivo Andrić, kojeg je glumio u nekoliko navrata.

Budući da će u penziju otići premijerom nove predstave, na sceni Madlenianum, to će na simboličan način označiti kraj jednog i početak novog perioda u njegovom životu.

Iako u šali konstatuje da ne izgleda kao penzioner, ne krije da je srećan zbog svega što sledi.

-Radujem se penziji, a pogotovo što se rodila ideja da u penziju odem sa novom premijerom. Velika mi je čat što je pozorište Madlenianum donelo odluku da premijera bude baš za moj rođendan, na dan kada idem u penziju – poručio je dramski umetnik, inače stalni član Ateljea 212 Luka Šarac

Za mnoge glumce penzija je tek “slovo na papiru”, pa ni Tihomir Stanić nije izuzetak.

- Jedva čekam da prođe ova gužva oko mene i da se vratim radnom danu. Ako je čovek sposoban da radi, i ako je zadržao radost zbog mogućnosti da stvara nešto novo, nema većeg poklona – kazao je Tihomir Stanić pred kamerama televizije PRVA, pa dodao:

- Nije ovo prva premijera koju imam na rođendan. Predstava “Detinjarije”, koju igram od 1996. godine, imala je premijeru 17. novembra. I dalje je igram. Takođe, prvi dan snimanja filma “Falsifikator”, zakazao sam na moj rođendan.









