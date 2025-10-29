Sve oči uprte u Tihomira Stanića: Premijera, rođendan i slavlje u Madlenianumu

Tihomir Stanić 17. novembra napuniće 65 godina i, birokratskim rečnim govoreći, po sili zakona odlazi u penziju.
Iza njega je blistava višedecenjska karijera tokom koje je ostavio neizbrisiv trag kako u pozorištu, tako i na ekranu. Igrao je brojne likove iz klasične literature, a na mnoge gledaoce je poseban utisak ostavio kao Ivo Andrić, kog je glumio u nekoliko navrata.
U penziju odlazi premijerom nove predstave, a sve je spremno za veliko slavlje.
U Operi & Teatru Madlenianum 17. novembra biće održana premijera predstave „Gospodin u čizmama od dima“, rađene po delu Fjodora Mihajloviča Dostojevskog, u režiji Marka Misirače. Veče će, nesumnjivo, obeležiti Tihomir Stanić koji će ujedno proslaviti rođendan i svoj “umetnički prelazak u penziju” - na način dostojan velikog glumca: radom, aplauzima i emocijom.
Uoči same premijere, cela glumačka postava i publika s nestrpljenjem iščekuju trenutak kada će se Tika ponovo popeti na scenu i oživeti ekscentričnog Fomu Fomiča – lik pun duhovitosti, ironije i dubokih životnih pitanja.
Povodom premijere oglasile su se kolege Tihomira Stanića, među njima i Svetlana Bojković.
- Partneri smo više od 40 godina. Svaki zajednički nastup s njim za mene je novo, posebno iskustvo. Uvke se radujem kad igramo zajedno.
Publika i kolege se slažu – ovo će biti Stanićeva velika noć.
Rođendan, premijera i dugogodišnje prijateljstvo sa Madlenianumom, koje Tihomir s ponosom naziva „svojom drugom kućom“, pretvoriće se u veče koje će, sasvim sigurno, publika pamtiti.
