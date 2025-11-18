Tihomir Stanić sinoć je otišao u penziju, za HELLO! otkrio kako će izgledati njegov život od 18. novembra

Tihomir Stanić sinoć je otišao u penziju premijerom predstave “Gospodin u čizmama od dima”, koja je odigrana na sceni pozorišta “Madlenijanum”, u režiji Marka Misirače.
Ujedno, dramski umetnik proslavio je i svoj 65. rođendan.
Pročitajte Slaviša Čurović ostvario je preko 100 uloga, ova mu je bila najteža
Prepuno gledalište Velike scene Madlenijanuma nagradilo ga je višeminutnim ovacijama, a publici su se, osim članova porodice, našle i brojne kolege i prijatelji. Oni su se kasnije okupili u sali kako bi slavljeniku otpevali rođendansku pesmu i zajedno sa njim presekli rođendansku tortu.
U intervjuu koji je tim povodom dao za HELLO! Tihomir Stanić otkrio je da je ostvario sve svoje profesionalne želje.
- Dugo već, još od filma “Delirijum tremens”, a pogotovo otkako sam završio seriju “Nobelovac”, imam utisak da više ništa ne moram da radim. Sve što sam odigrao posle toga bilo je da nekome pričinim zadovoljstvo, a i meni je zadovoljstvo da radim.
Na pitanje, kako će izgledati njegov život 18. novembra kad se probudi, odgovorio je:
- Uobičajeno. Uveče imam reprizu istog komada, tri dana kasnije igram “Godoa” na Dorćol placu. Posle ću već nešto smisliti. (smeh)
Intervju sa Tihomirom Stanićem možete pročitati u novom broju magazina HELLO!
